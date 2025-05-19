Οπαδοί ΠΑΟΚ: «Στηρίζουμε τις επιλογές του προέδρου, αλλά θέλουμε την οικογένεια Σαββίδη επί τω έργω»

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ με κοινή τους ανακοίνωση θέλησαν να καταστήσουν σαφείς τις σκέψεις τους για το γεγονός πως «οι κινήσεις αυτού του καλοκαιριού θα στήσουν το ρόστερ που θα αγωνίζεται στα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου», λέγοντας μάλιστα ότι:

«Αυτή η ανακοίνωση είναι προειδοποίηση… Στηρίζουμε τις επιλογές του προέδρου, αλλά θέλουμε την οικογένεια Σαββίδη επί τω έργω».

Αναλυτικά:

«Αυτή η ανακοίνωση αφορά τον απολογισμό της φετινής χρονιάς και την αναγκαία ανασύνταξη για την επόμενη. Η σεζόν που τελείωσε ήταν απογοητευτική για τον ΠΑΟΚ που θέλουμε. Με πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα το αγωνιστικό του τμήμα.

Ο κόσμος έκανε την δουλειά του φέτος και με σιγουριά βεβαιώνουμε ότι θα κάνει την δουλειά του και του χρόνου.

Αυτή η ανακοίνωση είναι υπενθύμιση… Πως οι κινήσεις αυτού του καλοκαιριού θα στήσουν το ρόστερ που θα αγωνίζεται στα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου.

Στα 100 χρόνια περηφάνειας και αντίστασης θέλουμε η ομάδα να σταθεί στο ύψος της ιστορικής περίστασης. Στηρίζουμε τις επιλογές του προέδρου, αλλά θέλουμε την οικογένεια Σαββίδη επί τω έργω, η ομάδα την ερχόμενη σεζόν πρέπει να θωρακιστεί σε όλα τα μέτωπα και να μην μείνει σε κανένα σημείο απροστάτευτη. Γιατί πολλοί περιμένουν να μας στερήσουν την χαρά των τίτλων την επόμενη σεζόν.

Αυτή η ανακοίνωση είναι προειδοποίηση…

Προς όλους τους υπαλλήλους του οργανισμού άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους με τον ΠΑΟΚ. Η φετινή σεζόν ανήκει στον ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΜΟΝΟ,

Ούτε στις ατζέντες σας, ούτε σε άλλους στόχους… Ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, στελέχη, δημοσιογράφοι, όλοι συντονισμένοι με πλήρη αντίληψη των στόχων του οργανισμού.

Ο ΛΑΟΣ δεν παίρνει διακοπές… Δηλώνει έσω έτοιμος από τώρα για την επόμενη σεζόν… ΓΙΑ ΤΑ 100 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ… Έτοιμος να παλέψει, έτοιμος να κατακτήσει… Έτοιμος να γιορτάσει τον ΠΑΟΚ κάθε μέρα του έτους, και όχι μόνο στις γιορτές. Τέλος και προς πάσα κατεύθυνση… Και ιδιαιτέρως στον ίδιο τον κόσμο του ΠΑΟΚ…

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΔΥΝΑΤΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ.

Θα ακολουθήσουν σημαντικες κινήσεις για την στήριξη και ενίσχυση του ΑΣ ΠΑΟΚ. Στα 100 χρόνια ζωης θέλουμε νίκες και τίτλους σε όλο τον σύλλογο και όλα του τα τμήματα.

PAOK – ALMOST 100…

Μετά τιμής,

Σ.Φ. ΠΑΟΚ

ΑΜΠΑΛΑΕΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΤΟΥΜΠΑ, #031#, ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΕΡΑΙΑ, ΕΠΑΝΟΜΗ,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΖΟΥΛΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.