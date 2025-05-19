Σπανούλης: «Η αγάπη μου για τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί»

Δηλώσεις ενόψει της παρουσίας της Μονακό στο Άμπου Ντάμπι για το Final 4 της φετινής Ευρωλίγκας έκανε ο προπονητής της, Βασίλης Σπανούλης, τονίζοντας ότι η αγάπη του για τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αλλά θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει τη νίκη στον ημιτελικό!



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Μονακό:

«Μεγάλη επιτυχία που δείχνουμε σταθερότητα. Αυτό δείχνει πολλά για την ομάδα, την κουλτούρα που θέλουμε. Όλη η πίστωση πάει στους παίκτες. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις συνέχεια σε ένα Final 4. Ομάδες με μεγάλη ιστορία και τίτλους δεν είναι εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να το πετυχαίνεις. Απέχουμε δύο ματς από τον τίτλο, όπως όλες οι ομάδες.Αν ο κόουτς πρέπει να δώσει έξτρα κίνητρο στους παίκτες, κάτι δεν έχει κάνει καλά. Έχουν σούπερ κίνητρο, το περιμένουν, κάνουμε εξαιρετικές προπονήσεις, αλλά παίζουμε απαίσια. Το μυαλό τους είναι στο Final 4, τους καταλαβαίνω. Έχουμε κίνητρο, πρέπει να παλέψουμε για να το πάρουμε, δεν θα έρθει μόνο του. Πρέπει να εφαρμόσουμε το πλάνο μας και να το διασκεδάσουμε».«Ο Μάικ είναι εξαιρετικός όπως όλοι οι άλλοι παίκτες. Δεν υπάρχει πίεση. Είναι ο στόχος της καριέρας του. Πρέπει να συγκεντρωθεί, να έχει κίνητρο και να παίξει. Δεν πρέπει να έχεις πίεση. Είναι ομαδικό άθλημα, όλη η ομάδα πρέπει να παίζει για τη νίκη, όπως κάνει τους πέντε μήνες που είμαι εδώ. Να κάνει ό,τι πρέπει για να πετύχουμε το στόχο μας».«Όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει την Ευρωλίγκα. Οι διαφορές φέτος δεν είναι τόσο μεγάλες. Ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια, ίσως έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Πέρασα μία υπέροχη καριέρα με μεγάλες αναμνήσεις. Η αγάπη δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τις δύο πλευρές, δεν αλλάζει. Είναι μέρος της ζωής μου. Αλλά τώρα είμαι στη Μονακό, είμαι ο προπονητής της, θα κάνω τα πάντα για να νικήσουμε σε αυτά τα 40 λεπτά. Μετά τα συναισθήματα είναι τα ίδια».«Αν παίξω με το γιο μου πινγκ πονγκ και χάσει, θα βάλει τα κλάματα, θα του πω ότι “χάνεις-κερδίζεις, έτσι είναι η ζωή”. Το ίδιο και με τον αδερφό μου, αν παίζουμε θέλω να τον… σκοτώσω. Τον αγαπώ μέχρι θανάτου. Θα πεθάνω για τους παίκτες μου, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Είμαστε μαζί στη νίκη και στην ήττα. Θα δώσουμε τα πάντα για 40 λεπτά».«Δεν υπάρχει πίεση στο μπάσκετ. Μου αρέσει, τη λατρεύω, αυτή με έκανε τον παίκτη που ήμουν και τον προπονητή που θα γίνω. Αυτό θέλουμε, να είμαστε καλοί στην πίεση. Δεν μπορεί να έχουμε πίεση παίρνοντας εκατομμύρια για να παίζουμε μπάσκετ. Η ζωή και το μπάσκετ δεν είναι μόνο νίκη. Το μπάσκετ έχει πολλές απογοητεύσεις, αλλά και μερικές μεγάλες νίκες. Είναι μεγάλο κατόρθωμα μία ομάδα να εκπροσωπεί το γαλλικό μπάσκετ. Είναι μεγάλο επίτευγμα για τη Μονακό και τους ανθρώπους που εργάζονται γι’ αυτή την επιτυχία».«Όλα στη ζωή είναι μάθημα. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πρέπει να μάθεις από το πάθημά μας. Ο Ολυμπιακός είναι μία εξαιρετική ομάδα, παλεύουν, τον ξέρουμε, μας ξέρει, θα είναι διαφορετικό ματς».

