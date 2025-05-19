AEK - Προμηθέας: Η Ένωση κατέκτησε την 3η θέση της Stoiximan GBL

Το άξιζε και το πήρε! Η φετινή έκδοση της AEK Betsson BC δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο από την τελική 3η θέση της Stoiximan GBL για την αγωνιστική σεζόν 2024/25, κάτι το οποίο έκανε πράξη το βράδυ της Δευτέρας (19/05) στον μικρό τελικό επί του Προμηθέα Πατρών!



Παίζοντας με τρομερή ενέργεια και άκρως επιθετικά σε άμυνα και επίθεση, η «Ένωση» κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ της SUNEL Arena, έκανε ό,τι ήθελε τους Πατρινούς και πανηγύρισε τη νίκη και την κατάκτηση της 3ης θέσης με το εντυπωσιακό 91-67, με τη διαφορά να είχε φτάσει στα μέσα της τελευταίας περιόδου ακόμα και στο +30!



Εκπληκτική εμφάνιση από τον... πυραυλοκίνητο απόψε, Ρέιζον Τάκερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους (4/5τρ.), 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 ριμπάουντ, αλλά και δύο απίθανα καρφώματα. Με διψήφιο αριθμό πόντων τελείωσαν και οι υπόλοιποι τέσσερις βασικοί της ΑΕΚ, οι Χαμπ (15π., 6ασ.), Νετζήπογλου (13π., 4ρ.), Γκόλντεν (13π., 6ρ.) και Γκρέι (10π.).



Για τους Πατρινούς, που ολοκλήρωσαν τη φετινή τους πορεία στην τέταρτη θέση, διασώθηκαν μόνο οι Μπαζίνας (16π., 5ασ.) και Βαρνάντο (14π., 7ρ.).

Το ματς:

Ο Προμηθέας ήταν εκείνος που μπήκε καλύτερα στο ματς και ως πιο «φρέσκος» λόγω των μόλις δύο αγώνων του τελευταίου διαστήματος, σε σχέση με το απαιτητικό πρόγραμμα των τελευταίων ημερών για την ΑΕΚ σε BCL και πρωτάθλημα, κατάφερε να προηγηθεί με 10-4 στο πρώτο τρίλεπτο, εκμεταλλευόμενος φυσικά και τα μαζεμένα λάθη των γηπεδούχων. Με τον Χαμπ να σκοράρει το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι της «Ένωσης» για το 10-7, ο Ρέιζον Τάκερ ανέλαβε δράση στη συνέχεια, βγάζοντας τρομερή ενέργεια και πάθος στο παιχνίδι του. Ο εκρηκτικός άσος με δύο μεγάλα τρίποντα και δύο βολές, πέτυχε 8 μαζεμένους πόντους, μοιράζοντας και μια ασίστ στο τρίποντο του Γκρέι για το 18-12 στο 7ο λεπτό. Έκτοτε, οι δύο ομάδες αντάλλαξαν διαδοχικά «χτυπήματα», με πολλές βολές λόγω των μαζεμένων φάουλ, με τους γηπεδούχους να διατηρούν τη διαφορά και να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με σκορ 26-20, χάρη στο buzzer beater δίποντο του Φλιώνη στο φινάλε.

Με δύο βολές του Σκορδίλη και ένα δίποντο του Νετζήπογλου, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια τιμή (30-20), στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Η απάντηση των Πατρινών ήταν άμεση, αφού, με τους Ιβούντου, Σίτου και Λούντζη, έτρεξαν ένα γρήγορο 7-0 σερί για το 30-27 στο 13ο λεπτό. Δύο καλάθια του Νετζήπογλου σε μόλις πέντε δευτερόλεπτα, αφού το ένα προήλθε από κλέψιμο από επαναφορά (!), η ΑΕΚ έκανε το 34-27, με τον Γκόλντεν να βρίσκει άλλους τέσσερις πόντους και τον Τάκερ ένα μεγάλο τρίποντο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +12 και το 41-29 στο 16'. Στο τελευταίο διάστημα του ημιχρόνου, χάρη στην πολύ καλή τους άμυνα, αλλά και το επιθετικό κρεσέντο του Γκόλντεν, οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στα αποδυτήρια με τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της για το 49-35.

Με το πόδι πατημένο στο... γκάζι μπήκε η ΑΕΚ στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου με το 4ο τρίποντο του Τάκερ και το καλάθι του Νετζήπογλου στον αιφνιδιασμό από ασίστ του Αμερικανού γκαρντ, εκτόξευσε τη διαφορά στο +16 και το 54-37 στο πρώτο λεπτό της περιόδου. Ακολούθησε ένα τρίλεπτο κακού μπάσκετ με πολλά χαμένα σουτ εκατέρωθεν, μεταξύ των οποίων και 3 χαμένες βολές του Λούντζη, προτού η «Ένωση» ανεβάσει κατακόρυφα στροφές, οδηγήσει τον Προμηθέα σε 7 λάθη στο 5λεπτο (!) και με σερί 11-0 δια χειρός Χαμπ (7π.), Τάκερ και Γκόλντεν, ανεβάσει τη διαφορά στο +28 και το 65-37! Παρά το σοκ που είχαν υποστεί, οι Πατρινοί έβγαλαν μια μικρή αντίδραση και με τον Ιβούντου πρωταγωνιστή έτρεξε ένα μικρό σερί 6-0 για το 65-43 στο 27', με τους Χαμπ και Γκρέι από τη μία και τον Μπαζίνα από την άλλη με διαδοχικά καλάθια στο τελευταίο κομμάτι, κλείσουν την περίοδο στο 70-47.

Με την εξέλιξη που πήρε το παιχνίδι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ΑΕΚ, ωστόσο, να μην χαλαρώνει και να διατηρεί τη διαφορά σε υψηλά νούμερα, φτάνοντας ακόμα και στο +30 (85-55), πανηγυρίζοντας τελικώς τη νίκη και την κατάκτηση της 3ης θέσης της φετινής Stoiximan GBL με το εντυπωσιακό τελικό σκορ 91-67!

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 49-35, 70-47, 91-67.

