Κύπελλο: Δρακόντεια αστυνομικά μέτρα για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και τρεις εισαγγελείς στην Τούμπα

Ενισχυμένα μέτρα περιμετρικά του γηπέδου και ρυθμίσεις κατά την άφιξη της απόστολής των «κιτρινόμαυρων» της Νέας Φιλαδέλφειας

Τούμπα

Φρούριο θα θυμίζει η Τούμπα για τον επαναληπτικό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο «δικεφάλων», μετά και από όσα έχουν προηγηθεί του πρώτου αγώνα, στην OPAP Arena, χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου και για αυτό θα διεξαχθεί υπο δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στον σχεδιασμό των μέτρων θα ληφθεί ειδική μέριμνα για την αποτροπή τυχόν απρόοπτων καταστάσεων κατά την άφιξη και αποχώρηση της αποστολής των φιλοξενουμένων, ενώ ενισχυμένα μέτρα ελέγχου αναμένεται να εφαρμοστούν περιμετρικά του γηπέδου.

Πληροφορίες, εξάλλου, αναφέρουν ότι υποβλήθηκε αίτημα για παρουσία εισαγγελέων στο γήπεδο και για αυτό τον λόγο θα διατεθούν τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί, που θα βρίσκονται στην Τούμπα.

