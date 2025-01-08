Σε συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό έτσι ώστε να λυθεί το συμβόλαιό του με την ομάδα βρίσκεται ο Ρουμπέν Πέρεθ, σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το solofichajes123 στο X ο Ισπανός κεντρικός μέσος των «πρασίνων», ο οποίος έχει παραγκωνιστεί τη φετινή σεζόν και δεν αποτελεί μέλος του ροτέισον, διαπραγματεύεται με το «τριφύλλι» έτσι ώστε να αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, αυτό συμβαίνει για να υπογράψει σε ομάδα της πατρίδας του, που αγωνίζεται στη Segunda Division.

O Πέρεθ φέτος δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Συνολικά με το «τριφύλλι», τον μοναδικό σύλλογο που έχει αγωνιστεί εκτός Ισπανίας, έχει καταγράψει 89 συμμετοχές από το 2021 μέχρι σήμερα.

