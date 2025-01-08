Λογαριασμός
«Ο Ρουμπέν Πέρεθ διαπραγματεύεται τη λύση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό»

Ο Ρουμπέν Πέρεθ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό για να λυθεί το συμβόλαιό του, σύμφωνα με τους Ισπανούς, έτσι ώστε να υπογράψει ως ελεύθερος σε ομάδα της Segunda Division

Ρουμπέν Πέρεθ

Σε συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό έτσι ώστε να λυθεί το συμβόλαιό του με την ομάδα βρίσκεται ο Ρουμπέν Πέρεθ, σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το solofichajes123 στο X ο Ισπανός κεντρικός μέσος των «πρασίνων», ο οποίος έχει παραγκωνιστεί τη φετινή σεζόν και δεν αποτελεί μέλος του ροτέισον, διαπραγματεύεται με το «τριφύλλι» έτσι ώστε να αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, αυτό συμβαίνει για να υπογράψει σε ομάδα της πατρίδας του, που αγωνίζεται στη Segunda Division.

O Πέρεθ φέτος δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Συνολικά με το «τριφύλλι», τον μοναδικό σύλλογο που έχει αγωνιστεί εκτός Ισπανίας, έχει καταγράψει 89 συμμετοχές από το 2021 μέχρι σήμερα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
