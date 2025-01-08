Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Daily Mirror: «Ο Άντονι απέρριψε τον Ολυμπιακό»

Αρνητική απάντηση έδωσε ο εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρόταση που του έκαναν οι «ερυθρόλευκοι», σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα

Άρνολντ

Απρόθυμος να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό παρουσιάζεται ο Άντονι.

Όπως αναφέρει η «Daily Mirror», o Βραζιλιάνος είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο ν’ αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά όχι και στο να μετακινηθεί στους «ερυθρόλευκους».

Με γνωστό το ενδιαφέρον και από τις Μπέτις και Μπενφίκα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι επίσημη πρόταση φέρονται να του έχουν καταθέσει μόνο οι «αετοί» και ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια πηγή, ο παίκτης απέρριψε την προσφορά της ελληνικής ομάδας και προτιμά να μετακινηθεί στους Ανδαλουσιανούς και τη La Liga.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark