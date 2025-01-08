Daily Mirror: «Ο Άντονι απέρριψε τον Ολυμπιακό»

Απρόθυμος να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό παρουσιάζεται ο Άντονι.

Όπως αναφέρει η «Daily Mirror», o Βραζιλιάνος είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο ν’ αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά όχι και στο να μετακινηθεί στους «ερυθρόλευκους».

Με γνωστό το ενδιαφέρον και από τις Μπέτις και Μπενφίκα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι επίσημη πρόταση φέρονται να του έχουν καταθέσει μόνο οι «αετοί» και ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια πηγή, ο παίκτης απέρριψε την προσφορά της ελληνικής ομάδας και προτιμά να μετακινηθεί στους Ανδαλουσιανούς και τη La Liga.

