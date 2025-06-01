ΠΑΟΚ: Έκτακτη γενική συνέλευση στην Τούμπα

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα (02/06) στις 11:00 το πρωί, στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως το ύψος της νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, την οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου - εφόσον κριθεί απαραίτητο - ο Ιβάν Σαββίδης, σε περίπτωση που προκύπτει οικονομική ζημία από την τελευταία χρήση.

Παράλληλα, θα επισημοποιηθεί η είσοδος του Μάριου Τσάκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ, στη θέση του αποχωρούντος Βασίλη Χατζηαποστόλου, σηματοδοτώντας και μια αλλαγή στη σύνθεση της διοίκησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 02.06.2025 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ” “ΠΑΟΚ” – Π.Α.Ε.ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 02.06.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΑΕ ΠΑΟΚ», ΑΡ. Μ.Α.Ε. 99130/06/Β/86/77 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 122030904000, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 02.06.2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας-Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και καταθέσεις προοριζόμενες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

Έγκριση απόφασης ΔΣ περί συμπλήρωσης αυτού μετά από παραίτηση μέλους.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και του καταστατικού της ΠΑΕ. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Θεσσαλονίκη, 12.05.2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

Πηγή: skai.gr

