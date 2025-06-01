Το ματς:

Με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ στην πεντάδα του ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του Γκος, Ράιτ, Έβανς, ενώ επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας ως εξάδας των ξένων τον Βιλντόσα, αντικαθιστώντας τον με τον ΜακΚίσικ. Από την άλλη, ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε τους Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Γκειμπριελ για την αρχική του πεντάδα, έχοντας απόντες τους Λεσόρ, Πλάις, Γκριγκόνις και αφήνοντας εκτός δωδεκάδας ξανά τον Μπράουν.

Το ντέρμπι ξεκίνησε με καθυστέρηση και μετά από διαβουλεύσεις, μέχρι να αποφασιστεί τελικά η απομάκρυνση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τη θέση στην οποία καθόταν πίσω από τη μία μπασκέτα. Πάρα πολύ μεγάλη η ένταση και εντός του παρκέ στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με μπόλικες επαφές και πολλά φάουλ. Ο Γκέιμπριελ έβαλε το πρώτο καλάθι, με τον Φαλ να απαντά με κάρφωμα, ενώ ο Γουόκαπ σκόραρε, παίρνοντας και το (από πολύ νωρίς) δεύτερο φάουλ του Ναν, ευστοχώντας και στη βολή για το 5-2. Ο Βεζένκοφ με το πρώτο του καλάθι έκανε το 7-2, ενώ ο Ναν με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 7-5. Ο Γκέιμπριελ ισοφάρισε με hook, ενώ μετά από ένα σκληρό φάουλ του Βεζένκοφ στον Σλούκα, η ένταση επέστρεψε και ολοκληρώθηκε με τον Αταμάν να δέχεται τεχνική ποινή επειδή διαμαρτυρήθηκε έντονα ζητώντας αντιαθλητικό.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 11-8 χάρη σε διαδοχικούς πόντους του Σλούκα, ενώ ο Όσμαν τον έβαλε στο +5 (10-15) με συνεχόμενα δικά του καλάθια. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο μείωσε σε 13-15, ενώ ο Ντόρσεϊ ευστόχησε και αυτός από μακριά για το 16-17, πριν πάρει φάουλ για τρεις βολές από τον Χουάντσο και ευστοχήσει από την γραμμή, για το 19-17. Ο Πίτερς πατώντας οριακά την γραμμή του τριπόντου διαμόρφωσε το 22-18, ενώ ο ΜακΚίσικ με buzzer-beater λέι απ έκανε το 23-18, το οποίο ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Σλούκα (23-21), ενώ ο Λι κάρφωσε για το 25-21, πριν ο Γιούρτσεβεν κάνει το τρίτο προσωπικό του φάουλ, σε προσπάθειά του να δώσει σκριν. Τρίτο φάουλ νωρίς έκανε και ο Ναν, με τον ΜακΚίσικ να πετυχαίνει σερί πόντους για το 29-21, ενώ ο Βεζένκοφ έδωσε στον Ολυμπιακό το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του αποψινού ντέρμπι (31-21). Ο Σλούκας με δύο βολές έφτασε τους 9 προσωπικούς πόντους, μειώνοντας σε 31-23, ενώ λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός πλησίασε στους 6, με καλάθι του Γκέιμπριελ και κάρφωμα του Γκραντ, μετά από μια λάθος πάσα του Πίτερς. Η διαφορά παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ντόρσεϊ να γίνεται διψήφιος, διαμορφώνοντας το 41-31 πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Γουόκαπ να ευστοχεί σε δύο συνεχόμενα τρίποντά του, εκτοξεύοντας τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού στο +16 (47-31). Ο Ναν ευστόχησε σε μία βολή, με τον Χουάντσο να παίρνει το ριμπάουντ από τη χαμένη του δεύτερη, κάνοντας το 47-34, ενώ ο Φουρνιέ με δικό του τρίποντο και ο Φαλ με ένα κάρφωμα έβαλαν τους «ερυθρόλευκους» για πρώτη φορά στο +18 (52-34). Ο Παναθηναϊκός πήρε τρίποντα-ανάσα από Χουάντσο και Μήτογλου, μειώνοντας σε 54-42, όμως ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι τρομερά εύστοχος στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Παπανικολάου και Φουρνιέ να σκοράρουν για τρεις, για το 60-42. Ο Γάλλος γκαρντ με λέι απ έβαλε τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στο +20 (60-40), ενώ ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 6-0, μειώνοντας σε 62-48. Ο Ναν με τρίποντό του έκανε το 64-52, ενώ ο Παπαπέτρου με buzzer-beater δικό του τρίποντο στη λήξη της τρίτης περιόδου, διαμόρφωσε το 66-55.

Ο Παπαπέτρου με ένα μακρινό του δίποντο, έκανε μετά από πολλή ώρα τη διαφορά μονοψήφια (66-57), ενώ ήταν εκείνος που με μακρινό του δίποντο έκανε το 68-60, πριν οι Ναν και Μήτογλου μειώσουν στους 6 (70-64) για τους φιλοξενούμενους. ΜακΚίσικ και Ντόρσεϊ έδωσαν επιθετικές λύσεις στους Πειραιώτες, επαναφέροντάς τους στο +10 (74-64), όμως ο «καυτός» Παπαπέτρου ευστόχησε σε νέο τρίποντο, κάνοντας το 74-67! Ο Γιούρτσεβεν με δύο βολές έφερε μετά από ώρα τον Παναθηναϊκό στο – 5 (74 -69), όμως ο Γουόκαπ με καλάθι – φάουλ απάντησε για χάρη του Ολυμπιακού (77- 69).

Περισσότερα σε λίγο...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.