Το φύλλο αγώνα για το επεισοδιακό ντέρμπι του ΣΕΦ: Τι αναφέρει για Γιαννακόπουλο, Σλούκα, Λεσόρ και Φουρνιέ

Εκτενέστατες αναφορές σε όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό περιλαμβάνει το φύλλο αγώνα που συνέταξαν οι τρεις διαιτητές, Τσιμπούρης, Μαγκλογιάννης και Χριστινάκης.

Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αναφέρεται ότι «έκανε άσεμνες χειρονομίες και ζητήθηκε η απομάκρυνσή του».

Επίσης, καταγράφεται πως ο Κώστας Σλούκας τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή επειδή είπε στους διαιτητές «…ντροπή, τα ίδια κάνατε και πέρσι, θα σας δω στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη».

Παράλληλα γίνεται αναφορά στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος «…επιτέθηκε λεκτικά στους διαιτητές», αλλά και στον Ιωάννη Παπαπέτρου που τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή «…για έντονο διάλογο με την κερκίδα».

Η τεχνική ποινή που δόθηκε στον Εβάν Φουρνιέ επήλθε γιατί ο Γάλλος καταγράφτηκε ότι είπε στους διαιτητές «give me the fucking foul» (μτφ: δώστε μου το γαμ@@@νο φάουλ).

Τέλος, γίνεται αναφορά για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν για φυσικά πρόσωπα, τον Παναθηναϊκό αλλά και την Τουρκία.

Αναλυτικά το Φύλλο Αγώνα αναφέρει:

“1Q 5.34: Τεχνική ποινή στον προπονητή της Β’ ομάδας (σ.σ Εργκίν Αταμάν) για απρεπή συμπεριφορά προς αντίπαλο παίκτη

3Q 51.9: Τεχνική ποινή στον Εβάν Φουρνιέ για έντονη διαμαρτυρία (Give me the F…ing Foul)

4Q 2.49: Αντιαθλητικό φάουλ στον Όσμαν με κριτήρια C1

4Q 2.33: Τεχνική ποινή στον πάγκο της Β’ ομάδας για έντονη διαμαρτυρία

4Q 2.33: Τεχνική ποινή στον Σλούκας για έντονη διαμαρτυρία (Ντροπή, τα ίδια κάνατε και πέρσι, θα σας δω στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη)

4Q 2.33: Τεχνική ποινή στον Εργκίν Αταμάν διότι εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου

4Q 2.33: Τεχνική ποινή στον πάγκο της Α’ ομάδας διότι ο Team Manager της Α’ ομάδας, Μπαφές Χρήστος, εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου

4Q 24.8: Τεχνική ποινή στον Παπαπέτρου για έντονο διάλογο με την κερκίδα

Πριν από την έναρξη του αγώνα και κατά την είσοδο του ιδιοκτήτη των φιλοξενούμενων, κυρίου Γιαννακόπουλου, οπαδοί των γηπεδούχων φώναζαν εν χορώ και παρατεταμένα “Π…στη και πρ…κια Γιαννακόπουλε”. Στο σημείο αυτό έγινε η πρώτη επίσημη προειδοποίηση απ’ τα μεγάφωνα και ενημερώθηκαν οι παράγοντες της Α” ομάδας.

Εν συνεχεία και πριν την έναρξη του αγώνα, ο συγκεκριμένος κύριος σηκώθηκε απ’ τη θέση του και έκανε άσεμνες χειρονομίες προς τους οπαδούς της Α’ ομάδας. Ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής του, εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και συνέχισε τις ίδιες άσεμνες χειρονομίες. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, ακούστηκε από τους οπαδούς της Α’ ομάδας εν χορώ και παρατεταμένα “π…στη και πρ…κια Γιαννακόπουλε”, έγινε η δεύτερη επίσημη προειδοποίηση και ανακοίνωση απ’ τα μεγάφωνα.

4Q 2:33: Οι οπαδοί της Α’ ομάδας φώναζαν εν χορώ και παρατεταμένα “Σλούκα μπ…νε, πουτ…ας γιε”. Στο σημείο αυτό έγινε η τρίτη επίσημη προειδοποίηση και ανακοίνωση απ’ τα μεγάφωνα.

1Q 5.34: Έγινε χρήση λέιζερ σε φυσική διακοπή του αγώνα από οπαδούς της Α’ ομάδας. Στο σημείο αυτό έγινε επίσημη προειδοποίηση στην Α’ ομάδα και ανακοίνωση από τα μεγάφωνα.

Επίσης, οπαδοί της Α’ ομάδας φώναζαν εν χορώ και παρατεταμένα τα παρακάτω:

1Q 5.34: “Γαμ…ται ο ΠΑΟ και η Τουρκία”

1Q 1.53: “Γ…ω τη Λεωφόρο και κάθε π..στη φλώρο”

2Q 1.43: “Γ…α τους τη μάνα Ολυμπιακέ”

3Q 3.45: “Πουτ…ας γιοι, Παναθηναϊκοί”

4Q 6.50: “Θρύλε σ’ αγαπώ, γ…ω τον π…στη τον Παναθηναϊκό΄”

Έπειτα, στο 3Q 2.14, το μέλος της αποστολής της Β ομάδας, Ματίας Λεσόρ, σηκώθηκε από τη θέση του, πλησίασε τα διαχωριστικά μεταξύ της θέση του και του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε λεκτικά στους διαιτητές. Ζητήθηκε από τον Team Manager, Κύριο Αρώνη, η αποχώρησή του, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει”.

