Χωρίς τον προπονητή του στα τελευταία 2:33 λεπτά του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, μετά τις εντονότατες διαμαρτυρίες του προς τους διαιτητές για υβριστικά συνθήματα των οπαδών των γηπεδούχων προς τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος νωρίτερα είχε δεχθεί τεχνική ποινή, ανοίγοντας διάλογο με την εξέδρα.

