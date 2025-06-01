Λογαριασμός
Αποβλήθηκε ο Αταμάν: Έξαλλος για υβριστικά συνθήματα στον Σλούκα, δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή (Βίντεο)

Ο Εργκίν Αταμάν διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές για υβριστικά συνθήματα προς τον Κώστα Σλούκα, με τον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού να αποβάλλεται  

Ataman

Χωρίς τον προπονητή του στα τελευταία 2:33 λεπτά του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, μετά τις εντονότατες διαμαρτυρίες του προς τους διαιτητές για υβριστικά συνθήματα των οπαδών των γηπεδούχων προς τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος νωρίτερα είχε δεχθεί τεχνική ποινή, ανοίγοντας διάλογο με την εξέδρα.

