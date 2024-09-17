Την ευκαιρία να δουλέψει πλήρης και να βελτιώσει την δημιουργία και την τακτική του Παναθηναϊκού στο επιθετικό κομμάτι, θα έχει ο Ντιέγκο Αλόνσο όπως σχολίασε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας.

«Είναι η πρώτη φορά που θα έχει όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού ο Αλόνσο. Δεν υπάρχει τραυματίας, θα είναι και οι διεθνείς διαθέσιμοι. Μέχρι τώρα πάντα κάτι γινόταν και έλειπαν παίκτες, αυτό είναι ένα στοιχείο καινούργιο και μια καλή ευκαιρία να δουλέψει πάνω και σε κάτι εξτρά. Στο κομμάτι της τακτικής έχει ένα σχέδιο, αυτό που λέμε άμεσο ποδόσφαιρο, το οποίο όμως σε αρκετά παιχνίδια φαίνεται ότι δεν βγαίνει τώρα. Άρα θα έχει την δυνατότητα μέσω της επανάληψης να το φτιάξει. Νομίζω ότι θα ρίξει πάρα πολύ βάρος στο κομμάτι της δημιουργίας και της τακτικής. Είναι μια εβδομάδα που θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να δουλέψει απερίσπαστος», είπε μεταξύ άλλων.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού ξεκαθάρισε ότι το «τριφύλλι» πρέπει όχι μόνο να επιστρέψει στις νίκες με τον Πανσερραϊκό αλλά να παίξει και ένα καλό ποδόσφαιρο, δείχνοντας πράγματα και επαναφέροντας την καλή ψυχολογία στον οργανισμό, συνολικά.

Ενώ ο Δεσύλλας επισήμανε ότι δεν προβλέπεται άλλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, με το αντίθετο να συνιστά τεράστια έκπληξη, έστω και αν πάντα πρέπει να υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο.

Ανέφερε πως ο Ουναΐ έδειξε ότι είναι ο χαφ που έλειπε από τους «πράσινους», εκτίμησε ότι θα ξεκινήσει ως βασικός και άφησε ανοιχτό αν θα παίξει ως 8άρι ή σαν 10άρι την Κυριακή.

