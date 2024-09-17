Τη δυσαρέσκεια και την ενόχλησή του σε ένα πανό για την Κύπρο που σηκώθηκε στον χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στη Μεγαλόνησο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν με γραπτή του δήλωση στο Instagram.

«Δεν ξεχνώ την αιματηρή παράνομη κατοχή των Τούρκων» έγραφε το πανό κάτι που ενόχλησε τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Ο ίδιος εξέφρασε την ώρα του αγώνα τη δυσαρέσκειά του και επιτέθηκε στους διαιτητές προκειμένου να κατέβει το πανό. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα να τους επιτεθεί για να αποβάλλουν τον ιδιο και να φύγει από το γήπεδο.

Αναλυτικά η δήλωση του Αταμάν:

«Είμαι ο Εργκίν Αταμάν και ως προπονητής του Παναθηναϊκού την περασμένη θρυλική σεζόν της ομάδας υποστήριξα με θέρμη το τουρνουά στην Κύπρο, καθώς πίστευα πως θα συνέβαλε στη φιλία και την ειρήνη και ήρθα εδώ με πολύ θετικά συναισθήματα.

Την πρώτη μέρα μάς υποδέχτηκαν θερμά στο αεροδρόμιο. Η αγάπη που είδα στα μάτια του κόσμου με έκανε πολύ χαρούμενο. Υπογράφοντας αυτόγραφα συναντήθηκα με εκατοντάδες φίλους του μπάσκετ. Αυτή η ατμόσφαιρα φιλίας και ειρήνης ήταν πολλά υποσχόμενη για όλους μας.



Ωστόσο, χθες στο γήπεδο, όπου θα έπρεπε να κυριαρχούν ο αθλητισμός και η φιλία, ένα πανό πολιτικού περιεχομένου αναρτήθηκε από μια μικρή ομάδα οπαδών και θεωρώ πως δεν άρμοζε με τη φιλοξενία που είχαμε. Εξέφρασα την αντίδρασή μου στην κατάσταση αυτή με τον πιο έντονο τρόπο για να επιστήσω την προσοχή.



Τα γήπεδα είναι χώροι φιλίας και ειρήνης, όχι πολιτικής. Ξέρω πως αυτοί οι άνθρωποι που σήκωσαν αυτό το πανό δεν θα επηρεάσουν τα συναισθήματα χιλιάδων ανθρώπων που έδειξαν σε μένα και την ομάδα μου αγάπη από την πρώτη μέρα που είμαστε εδώ. Πάντα θα υπάρχει ένας ξεχωριστός δεσμός μεταξύ μας.



Έτσι, ό,τι κι αν συμβεί, η αγάπη μου για τους πραγματικούς φίλους του μπάσκετ θα παραμείνει η ίδια. Γιατί αυτό που μας φέρνει πιο κοντά είναι η αγάπη για το μπάσκετ. Πιστεύω πως ο αθλητισμός και η φιλία πάντα θα κερδίζουν».





