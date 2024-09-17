Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Άλλη μια μαγική εμφάνιση από τον Ντραγκόφσκι, τι έκανε στην τούμπα

Ο Μπαρτολόμει Ντραγκόφσκι για άλλη μία φορά απέδειξε την αξία του και την εξαιρετική φόρμα που διανύει

Παναθηναϊκός

Ο Πολωνός τερματοφύλακας έκανε τη διαφορά, κρατώντας την ομάδα του σε κρίσιμες στιγμές και συμβάλλοντας καθοριστικά στο να κρατήσει το τριφύλλι το μηδέν στα μετόπισθεν.

Με 3 αποκρούσεις σε τελικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ, ο Ντραγκόφσκι κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία του, επιδεικνύοντας ταχύτητα και σωστές τοποθετήσεις. Η συμβολή του όμως δεν σταμάτησε εκεί. 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
