Παναθηναϊκός: Άλλη μια μαγική εμφάνιση από τον Ντραγκόφσκι, τι έκανε στην τούμπα

Ο Πολωνός τερματοφύλακας έκανε τη διαφορά, κρατώντας την ομάδα του σε κρίσιμες στιγμές και συμβάλλοντας καθοριστικά στο να κρατήσει το τριφύλλι το μηδέν στα μετόπισθεν.

Με 3 αποκρούσεις σε τελικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ, ο Ντραγκόφσκι κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία του, επιδεικνύοντας ταχύτητα και σωστές τοποθετήσεις. Η συμβολή του όμως δεν σταμάτησε εκεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.