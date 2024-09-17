Παναθηναϊκός: Άλλη μια μαγική εμφάνιση από τον Ντραγκόφσκι, τι έκανε στην τούμπα

Ο Πολωνός τερματοφύλακας έκανε τη διαφορά, κρατώντας την ομάδα του σε κρίσιμες στιγμές και συμβάλλοντας καθοριστικά στο να κρατήσει το τριφύλλι το μηδέν στα μετόπισθεν.
Με 3 αποκρούσεις σε τελικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ, ο Ντραγκόφσκι κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία του, επιδεικνύοντας ταχύτητα και σωστές τοποθετήσεις. Η συμβολή του όμως δεν σταμάτησε εκεί.
Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.