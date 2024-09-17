Παναθηναϊκός: Ο παίκτης που «ξεκλειδώνει» τον Γιούρτσεβεν (vids)

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην τελευταία μέρα του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Ο Εργκίν Αταμάν σίγουρα μπορεί να κρατήσει την εμφάνιση του Λορέντζο Μπράουν (14 πόντοι, 4 ασίστ) αλλά και αυτή του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος ψηλός φαίνεται ότι προσαρμόστηκε γρήγορα στην ομάδα από τα πρώτα του δύο φιλικά.

Ένας συμπαίκτης του παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός και ηγέτης του Τριφυλλιού έχει συνυπάρξει με τον Γιούρτσεβεν και ξέρει τις δυνατότητες του.

