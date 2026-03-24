Ο Αντουάν Γκριεζμάν αφήνει ξανά την αγαπημένη του Ατλέτικο Μαδρίτης και γίνεται ακόμα ένας από τους σπουδαίους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές που επιλέγουν να βιώσουν και την εμπειρία του ποδοσφαίρου των ΗΠΑ.

Η Ορλάντο Σίτι έκανε γνωστό το μεσημέρι της Τρίτης πως έχει αποσπάσει πλέον την υπογραφή του Γάλλου σταρ, ο οποίος θ’ αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος» με ελεύθερη μεταγραφή.

Το συμβόλαιό του θ’ αποκτήσει ισχύ από το καλοκαίρι του 2026 έως και το κλείσιμο της σεζόν 2027-2028 στο MLS, ενώ συμπεριλήφθηκε και οψιόν γι’ ακόμα ένα έτος στα έγγραφα που δεσμεύουν τις δύο πλευρές.

Η μεταγραφή του «Γκρίζου» ανακοινώθηκε με τον όρο «Designated Player» και αυτό από μόνο του ήταν μια ιδανική αφορμή για την αναζήτηση και την ανάλυση του… Beckham Rule.

We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Το καθεστώς της μεταγραφής Γκριεζμάν

Ακόμα και στα 35 του χρόνια, ο Αντουάν Γκριεζμάν ασφαλώς και θα υποχρέωνε την ομάδα που θα ενδιαφερόταν για εκείνον, να προχωρήσει σε οικονομική υπέρβαση.

Κάπως έτσι έπρεπε να συμβεί και με την Ορλάντο Σίτι, η οποία έκανε χρήση του κανονισμού MLS Designated Player ή αλλιώς… του κανονισμού του «Μπεκς». Ο σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ άλλαξε ολοκληρωτικά το status του MLS από τη μέρα που έπαιξε εκεί και αργότερα, όταν ασχολήθηκε με τη Λίγκα ως παράγοντας. Είναι εκείνος στον οποίο οφείλουν τα κλαμπ του πρωταθλήματος τη δυνατότητα να προσελκύουν μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Και αφού η δική του μετακίνηση στους L.A. Galaxy δημιούργησε νέα δεδομένα με την τεράστια προσπάθεια που έγινε από τον σύλλογο του Λος Άντζελες, ο κανονισμός που «στέλνει» και τον Γκριεζμάν στις ΗΠΑ αναφέρεται πλέον κατά κόρον ως Beckham Rule.

Ένας Designated Player, λοιπόν, εφόσον η ομάδα που θέλει να τον αποκτήσει δεν έχει φτάσει στο επιτρεπόμενο όριο του κανονισμού, δίνει στο κλαμπ την ευκαιρία να ξεπεράσει το salary cap. Και στους μισθούς του ποδοσφαιριστή, αλλά και στις διάφορες άλλες πληρωμές που συμπεριλαμβάνονται στο deal. Για να γίνει η υπέρβαση, βάσει του Beckham Rule, υπάρχει συγκεκριμένη επιδότηση από τη Λίγκα στην εκάστοτε ομάδα, ώστε να μπορεί ο σύλλογος να καλύψει τον μισθό του παίκτη.

Επομένως, το DP RULE ορίζει ότι:

Μπορεί να επιτρέψει σε μια ομάδα να κάνει μέχρι τρεις μεταγραφές με το καθεστώς Designated Player

Οι απολαβές του κάθε Designated Player μπορούν να ξεπεράσουν το ετήσιο όριο των 743.750 δολαρίων, όπως οριζόταν τουλάχιστον μέχρι το 2025. Αλλά και πάλι δηλώνεται ως συμβόλαιο με το μάξιμουμ του ατομικού ορίου πληρωμών σε μια ομάδα. Για παράδειγμα, ο Λιονέλ Μέσι είχε λαμβάνειν περί τα 20 εκατομμύρια δολάρια, αλλά στο salary cap του μπάτζετ της Ίντερ Μαϊάμι εμφανιζόταν απλά στα 743.750 δολάρια.

Αν ο Designated Player είναι κάτω των 23 ετών, τότε στο Salary Cap εμφανίζεται στα 200.000 δολάρια. Αντίστοιχα, στις 150.000 πέφτει ο παίκτης που είναι ηλικιακής κατηγορίας κ-20.

Αν μια ομάδα θέλει να μην «κάψει» θέση για Designated Player, γίνεται μέσω των General Allocated Money και του Targeted Allocation Money.

Αυτό, ακόμα και στα αμερικανικά media, ερμηνεύεται πολύ απλά και ως… χρήματα από Monopoly! Χρήση αυτής της πτυχής του κανονισμού μπορεί να γίνει μονάχα στην έναρξη της σεζόν. Μπορεί επίσης να γίνει μετακίνηση του GAM από μια ομάδα σε μια άλλη, αλλά και να εξασφαλιστεί μέσω επίτευξης στόχων. Το κάθε κλαμπ μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα ποσό 256.250 (φυσικά με υποθήκη), για να ρίξει από το 1 εκατομμύριο στις 743.750 το κόστος του παίκτη στην επίσημη δήλωση προς τη Λίγκα, αν κι εφόσον έχουν καλυφθεί οι τρεις θέσεις των DP’s.

