Δεν προλαβαίνει τον προημιτελικό με την Άρσεναλ ο Ιωαννίδης - Παραμένει εκτός με πρόβλημα στο γόνατο

Ο Έλληνας επιθετικός συνεχίζει την αποθεραπεία του και θα χάσει τον πρώτο αγώνα της σειράς με τους Λονδρέζους και δύσκολα θα παίξει και στη ρεβάνς

Φώτης Ιωαννίδης

Οριστικά απών από τον αυριανό πρώτο προημιτελικό του Champions League ανάμεσα σε Σπόρτινγκ και Άρσεναλ (22:00) θα είναι ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο διεθνής επιθετικός δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον έσω πλάγιο του αριστερού γόνατος, συνεχίζει θεραπεία και σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΜΕ υπάρχει και κίνδυνος χειρουργείου αν δεν βελτιωθεί η κατάστασή του το επόμενο διάστημα.

Ο 26χρονος άσος έχει φέτος 6 γκολ και 3 ασίστ σε 22 εμφανίσεις, ωστόσο από το Νοέμβριο και μετά έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς.

Από το ματς με την Άρσεναλ στη Λισαβόνα θα λείψει και ο Δανός μέσος Μόρτεν Χιούλμαντ λόγω καρτών.

TAGS: Φώτης Ιωαννίδης Champions League
