Οριστικά απών από τον αυριανό πρώτο προημιτελικό του Champions League ανάμεσα σε Σπόρτινγκ και Άρσεναλ (22:00) θα είναι ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο διεθνής επιθετικός δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον έσω πλάγιο του αριστερού γόνατος, συνεχίζει θεραπεία και σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΜΕ υπάρχει και κίνδυνος χειρουργείου αν δεν βελτιωθεί η κατάστασή του το επόμενο διάστημα.

Ο 26χρονος άσος έχει φέτος 6 γκολ και 3 ασίστ σε 22 εμφανίσεις, ωστόσο από το Νοέμβριο και μετά έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς.

Από το ματς με την Άρσεναλ στη Λισαβόνα θα λείψει και ο Δανός μέσος Μόρτεν Χιούλμαντ λόγω καρτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.