Χωρίς Ρογκαβόπουλο και Τολιόπουλο στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός - Μέσα ο Γκραντ

Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος δεν θα είναι στη διάθεση του Παναθηναϊκού για τα ματς με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Αύριο αποφασίζεται η συμμετοχή του Γκραντ

Χωρίς τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Βασίλη Τολιόπουλο αναχώρησε ο Παναθηναϊκός για την Ισπανία, εν όψει των αναμετρήσεων με την Μπαρτσελόνα τη Μ. Τρίτη και τη Βαλένθια τη Μ. Πέμπτη για την Ευρωλίγκα. Αντίθετα, ο Τζέριαν Γκραντ ακολούθησε την αποστολή και η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα (21:30) θα κριθεί αύριο.

«Ο Γκραντ δοκίμασε χθες, δεν φαίνεται να είναι άσχημα. Ο Ρόγκα δεν θα παίξει, ο Τζέριαν θα δοκιμάσει απόψε στην προπόνηση και την Τρίτη θα αποφασίσουμε αν θα παίξει. Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος είναι ακόμα τραυματίες και δεν θα είναι στο ρόστερ», τόνισε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση των «πράσινων» για τη Βαρκελώνη.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τουλάχιστον μία νίκη σε αυτή τη διπλή αγωνιστική για να έχει ελπίδες να μπει απευθείας στα playoffs και να μην μπλέξει με τα play in, ενώ υπάρχει ακόμη και ένα εφιαλτικό σενάριο που τον φέρνει ενδέκατο και εκτός play in.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Euroleague
