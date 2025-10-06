Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παρουσιάζει τα Μέντα Icons 88

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης γίνεται ραδιοφωνικός παραγωγός του Μέντα 88 και παρουσιάζει τα ιδιαίτερα Μέντα Icons.

Με αφορμή τα 10 τραγούδια που ξεχωρίσατε εσείς, οι ακροατές του μουσικού σταθμού, ο αγαπημένος ερμηνευτής μοιράζεται ιστορίες, σκέψεις και στιγμές από τη διαδρομή του. Μία ώρα με τον Αλκίνοο... αληθινή, προσωπική, γεμάτη μουσική!

Τα Μέντα Icons είναι αφιερώματα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τους ακροατές του Μέντα 88 και, μέχρι στιγμής, τα έχουν παρουσιάσει ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Τα podcasts των ΜΕΝΤΑ ICONS είναι διαθέσιμα στο www.menta88.gr και την αντίστοιχη ενότητα.

ΜΕΝΤΑ ICONS με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη

Στον Μέντα 88!

Ακολουθήστε τον Μέντα 88. στα social media:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/menta88fm

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/menta88fm/

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@menta88fm

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.