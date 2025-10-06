Λογαριασμός
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παρουσιάζει τα Μέντα Icons 88

Τα Μέντα Icons είναι αφιερώματα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τους ακροατές του Μέντα 88- Ακολουθήστε τον Μέντα 88. στα social media

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης γίνεται ραδιοφωνικός παραγωγός του Μέντα 88 και παρουσιάζει τα ιδιαίτερα Μέντα Icons.

Με αφορμή τα 10 τραγούδια που ξεχωρίσατε εσείς, οι ακροατές του μουσικού σταθμού, ο αγαπημένος ερμηνευτής μοιράζεται ιστορίες, σκέψεις και στιγμές από τη διαδρομή του. Μία ώρα με τον Αλκίνοο... αληθινή, προσωπική, γεμάτη μουσική!

kjkkk

Τα Μέντα Icons είναι αφιερώματα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τους ακροατές του Μέντα 88 και, μέχρι στιγμής, τα έχουν παρουσιάσει ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Τα podcasts των ΜΕΝΤΑ ICONS είναι διαθέσιμα στο www.menta88.gr και την αντίστοιχη ενότητα.

ΜΕΝΤΑ ICONS με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη

Στον Μέντα 88!

