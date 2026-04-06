Ομπράντοβιτς: «Θα αποφασίσω τον Ιούνιο αν θα επιστρέψω στους πάγκους»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άφησε τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του. Ο 66χρονος τεχνικός παραιτήθηκε από την Παρτίζαν το Νοέμβριο και θα κρίνει, βάσει του κινήτρου που θα βρει, κατά τον Ιούνιο αν θα επιστρέψει στους πάγκους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος επειδή μπόρεσα να κάνω αυτό που αγαπούσα. Με γέμιζε. Αυτή την περίοδο έχω αφοσιωθεί σε κάποια άλλα πράγματα για τα οποία δεν είχα χρόνο στο παρελθόν. Έκανα ένα διάλειμμα», τόνισε στη σλοβενική τηλεόραση.

«Τον Ιούνιο, θα μιλήσω με τον εαυτό μου. Αν αποφασίσω να συνεχίσω, αυτό θα σημαίνει ότι βρήκα κίνητρο. Το κίνητρο είναι αυτό που μας ωθεί ανεξάρτητα από τη δουλειά μας», πρόσθεσε ο εννιά φορές πρωταθλητής Ευρώπης, πέντε με τον Παναθηναϊκό.

Ερωτηθείς σχετικά με το ποιους παίκτες θα ήθελε να προπονήσει απάντησε: «Τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λούκα Ντόντσιτς φυσικά. Επειδή είναι λαμπροί παίκτες και επειδή είναι οι παίκτες που απολαμβάνουν να παίζουν μπάσκετ. Αυτό με γεμίζει ως προπονητή, ο τρόπος που παίζουν μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, απολαμβάνουν το μπάσκετ».

Όσο για το τι συμβουλή θα έδινε στον Ντόντσιτς; «Δεν μπορώ να του δώσω καμία συμβουλή. Ο Λούκα έχει ήδη χτίσει μια απίστευτη καριέρα. Παίζει σε κορυφαίο επίπεδο. Τα ρεκόρ που πετυχαίνουν τόσο αυτός όσο και ο Γιόκιτς είναι εξαιρετικά. Και φυσικά, εμείς σε αυτήν την περιοχή μπορούμε μόνο να είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουν και οι δύο στο NBA αυτή τη στιγμή», τόνισε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.