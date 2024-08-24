Τον έλεγχο έχασε ο Λόγκαν Σάρτζεντ και προσέκρουσε έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες διαλύοντας τη FW46 της Williams Racing, στο Ζάντβορτ για το Grand Prix Ολλανδίας.

💥 Así ha sido el fortísimo accidente de Sargeant.



Coche en llamas.



El piloto está bien. Buenas noticias.#F1 #DutchGPpic.twitter.com/5Rcf9etbXO August 24, 2024

Ειδικότερα, ο Αμερικανός οδηγός είχε ξεκινήσει χρονομετρημένη προσπάθεια στο βρεγμένο Ζάντβορτ όταν έκανε ένα πολύ σημαντικό λάθος στην έξοδο της στροφής 3. Πατώντας στο κερμπ που είχε νερά, το μονοθέσιο του γλίστρησε, πάτησε στο γρασίδι και αποσταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα ο Αμερικανός να χάσει τον έλεγχο.

Το μονοθέσιο άρπαξε αμέσως φωτιά με τους βοηθούς της πίστας να πηγαίνουν με καθυστέρηση στο σημείο που είχε σταματήσει ο Σάρτζεντ. Για καλή του τύχη, ο οδηγός της Williams βγήκε δίχως κάποιον τραυματισμό από την FW46 η οποία διαλύθηκε ολοσχερώς.

Πηγή: skai.gr

