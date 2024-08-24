Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

F1: Βίντεο από το τρομακτικό ατύχημα του Σάρτζεντ - Στις φλόγες το μονοθέσιο του

Ο οδηγός της Williams βγήκε δίχως κάποιον τραυματισμό από την FW46 η οποία διαλύθηκε ολοσχερώς

Formula 1

Τον έλεγχο έχασε ο  Λόγκαν Σάρτζεντ και προσέκρουσε έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα  στις προστατευτικές μπαριέρες διαλύοντας τη FW46 της Williams Racing, στο Ζάντβορτ για το Grand Prix Ολλανδίας.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός οδηγός είχε ξεκινήσει χρονομετρημένη προσπάθεια στο βρεγμένο Ζάντβορτ όταν έκανε ένα πολύ σημαντικό λάθος στην έξοδο της στροφής 3. Πατώντας στο κερμπ που είχε νερά, το μονοθέσιο του γλίστρησε, πάτησε στο γρασίδι και αποσταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα ο Αμερικανός να χάσει τον έλεγχο.

Formula 1

Το μονοθέσιο άρπαξε αμέσως φωτιά με τους βοηθούς της πίστας να πηγαίνουν με καθυστέρηση στο σημείο που είχε σταματήσει ο Σάρτζεντ. Για καλή του τύχη, ο οδηγός της Williams βγήκε δίχως κάποιον τραυματισμό από την FW46 η οποία διαλύθηκε ολοσχερώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Formula 1 Τροχαίο ατύχημα Ολλανδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark