Ευρωλίγκα: Κορυφαίος παίκτης ψηφίστηκε από τον κόσμο ο Διαμαντίδης - 2ος Σπανούλης

Κορυφαίος παίκτης της Ευρωλίγκας αναδείχθηκε από τον κόσμο ο Δημήτρης Διαμαντίδης!



Στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 χρόνων της, η διοργανώτρια είχε λανσάρει ψηφοφορία για την ανάδειξη της All-25 Euroleague Team.



Στο διάστημα λοιπόν ενός μήνα που το κοινό μπορούσε να δηλώσει την προτίμησή του (από τις 10 Δεκεμβρίου ως τις 8 Ιανουαρίου), η «σημαία» του Παναθηναϊκού ήρθε στην πρώτη θέση.



Πέραν του 10% της ψηφοφορίας που καθορίζεται από τις ψήφους των φιλάθλων, το υπόλοιπο 90% θα διαμορφωθεί από σύστημα της Ευρωλίγκας στο οποίο ψηφίζουν οι MVP και τα μέλη των καλύτερων ομάδων των δεκαετιών 2000-2010 και 2010-2020 (40%), οι προπονητές που έχουν κερδίσει το τρόπαιο (40%) και δημοσιογράφοι (10%).



Πίσω από τον Διαμαντίδη, που συγκέντρωσε ποσοστό 3,2% επί των προτιμήσεων του κοινού, ισοβάθμησαν οι Βασίλης Σπανούλης και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (με 3,01%), ενώ ακολούθησαν οι Ντέγιαν Μποντιρόγκα (2,80%) και Θοδωρής Παπαλουκάς (2,76%).



Στην 6η θέση βρέθηκε ο Κώστας Σλούκας, στην 9η ο Γιώργος Πρίντεζης, ενώ την κορυφαία δεκάδα συμπληρώνουν οι Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Μάικ Μπατίστ, και Κάιλ Χάινς.

