Η ΑΕΚ μονομαχεί με την Τσέλιε στη Σλοβενία για την πρώτη μάχη στη φάση των «16» του Conference League και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα από τον Μάρκο Νίκολιτς, που με διάταξη 4-4-2 έχει τον Στρακόσα στην εστία και στόπερ τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Μαρίν-Πινέδα, ενώ στα άκρα φανέλα βασικού πήρε στα δεξιά ο Γκατσίνοβιτς και στα αριστερά ο Κοϊτά. Δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι.



