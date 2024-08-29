Παναθηναϊκός: Οι δηλώσεις των παικτών του Αταμάν ενόψει της νέας σεζόν

Αναλυτικά όσα δήλωσαν οι παίκτες του Αταμάν:

Παπαπέτρου: «Είμαστε ενθουσιασμένοι όλοι. Πρώτη μέρα… Να έχουμε υγεία, να δουλέψουμε σωστά και να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε μία πολύ καλή εικόνα και φέτος».

Σλόυκας: «Καλή αρχή και να είναι επιτυχημένη όπως και πέρυσι».

Γκριγκόνις: «Σίγουρα η φετινή σεζόν θα είναι πιο δύσκολη. Περιμένω τους πάντες στο γήπεδο και πάμε να το απολαύσουμε».

