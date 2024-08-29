Με άσχημο τρόπο εξελίχθηκε η αναμέτρηση μεταξύ Ολίμπια Λιουμπλιάνας και Ριέκα στη Σλοβενία για τα playoffs του Conference League.

Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 5-0 και την πρόκριση των γηπεδούχων να έχει «καθαρίσει», οι οπαδοί των Κροατών προκάλεσαν επεισόδια ρίχνοντας πυρσούς στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί. Επενέβησαν μάλιστα και οι αστυνομικές δυνάμεις, με την κατάσταση να επιδεινώνεται.

Μετά από περίπου μισή ώρα, και αφού απομακρύνθηκαν οι οπαδοί της Ριέκα, η αναμέτρηση συνεχίστηκε.

Δείτε βίντεο:

Navijači ⁦@NKRijeka⁩ ne morejo prenesti petih prejetih golov. Prekinitev v #Ljubljana, bakle letele tudi med ljubljanske gledalce. #video👇 pic.twitter.com/BreAnEqaGR — Delo Šport (@Delo_Sport) August 29, 2024

