Conference League: Διεκόπη για μισή ώρα το Ολίμπια-Ριέκα λόγω επεισοδίων - Δείτε βίντεο

Η αναμέτρηση μεταξύ Ολίμπια Λιουμπλιάνας και Ριέκα για τα playoffs του Conference League διεκόπη για περίπου μισή ώρα μετά από επεισόδια που προκάλεσαν οι Κροάτες

Με άσχημο τρόπο εξελίχθηκε η αναμέτρηση μεταξύ Ολίμπια Λιουμπλιάνας και Ριέκα στη Σλοβενία για τα playoffs του Conference League.

Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 5-0 και την πρόκριση των γηπεδούχων να έχει «καθαρίσει», οι οπαδοί των Κροατών προκάλεσαν επεισόδια ρίχνοντας πυρσούς στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί. Επενέβησαν μάλιστα και οι αστυνομικές δυνάμεις, με την κατάσταση να επιδεινώνεται.

Μετά από περίπου μισή ώρα, και αφού απομακρύνθηκαν οι οπαδοί της Ριέκα, η αναμέτρηση συνεχίστηκε.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

