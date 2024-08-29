Αλόνσο: «Το μήνυμα το έδωσαν οι φίλαθλοί μας - Πιστέψαμε όλοι μαζί»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 της Λανς στο ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League!



Ο Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος όπως είναι απόλυτα λογικό δεν σταμάτησε στιγμή να πανηγυρίζει, δήλωσε μετά το ματς, πως το μήνυμα το έδωσε ο κόσμος και οι 60 χιλιάδες φίλοι του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

«Ξέραμε ότι είχαμε μία ευκαιρία και ακριβώς η μάχη μας ήταν για αυτή την ευκαιρία. Όπως είπα και χθες το μήνυμα το έδωσαν οι φίλαθλοί μας. 60.000 κόσμος πίστεψε και εμείς πιστέψαμε, είχαμε όλοι μαζί την ίδια πίστη. Καταρχάς να σας πω ότι παίξαμε απέναντι σε μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα.Η Λανς ήταν η ομάδα που ήταν φαβορί για το Conference. Τα πρώτα 15 λεπτά παίξαμε πολύ καλά, κυριαρχούσαμε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά μετά κάποια στιγμή η Λανς έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμείς έπρεπε να δείξουμε υπομονή και να παίξουμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ξέραμε ότι θα ανοίξουν και θα υπάρξουν χώροι».

