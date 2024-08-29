Λογαριασμός
Σείεται το ΟΑΚΑ: Ο Πελίστρι συστήνεται στους φίλους του Παναθηναϊκού με υπέροχο γκολ - Δείτε βίντεο

Ο Πελίστρι με φοβερό πλασέ εκτέλεσε τον Σαμπά για το 1-0 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Λανς

Ο Πελίστρι με φοβερό πλασέ εκτέλεσε τον Σαμπά για το 1-0 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Λανς

Έβαλε φωτιά στο κατάμεστο ΟΑΚΑ ο Φακούντο Πελίστρι!

Ήταν το 62’ και λίγα δευτερόλεπτά μετά την τριπλή αλλαγή του Αλόνσο με Βαγιαννίδη, Μαξίμοβιτς και Μαντσίνι, με τον τελευταίο να κλέβει πίσω από το κέντρο και ο Παναθηναϊκός να φεύγει στην κόντρα.

Η μπάλα μετά την ατομική προσπάθεια του Ιωαννίδη στρώθηκε στον Πελίστρι, ο οποίος έκανε άψογο πλασέ στην κίνηση με το αριστερό εκτελώντας τον Σαμπά για το 1-0.

Ένα γκολ που έφερε σε απόλυτη ισορροπία την υπόθεση πρόκριση και έφερε την… έκρηξη των 60 χιλ. φίλων του «τριφυλλιού» στο Ολυμπιακό Στάδιο.
 

Πηγή: sport-fm.gr

