Έβαλε φωτιά στο κατάμεστο ΟΑΚΑ ο Φακούντο Πελίστρι!



Ήταν το 62’ και λίγα δευτερόλεπτά μετά την τριπλή αλλαγή του Αλόνσο με Βαγιαννίδη, Μαξίμοβιτς και Μαντσίνι, με τον τελευταίο να κλέβει πίσω από το κέντρο και ο Παναθηναϊκός να φεύγει στην κόντρα.



Η μπάλα μετά την ατομική προσπάθεια του Ιωαννίδη στρώθηκε στον Πελίστρι, ο οποίος έκανε άψογο πλασέ στην κίνηση με το αριστερό εκτελώντας τον Σαμπά για το 1-0.



Ένα γκολ που έφερε σε απόλυτη ισορροπία την υπόθεση πρόκριση και έφερε την… έκρηξη των 60 χιλ. φίλων του «τριφυλλιού» στο Ολυμπιακό Στάδιο.



