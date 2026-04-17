Conference League: Αποκλείστηκε η ΑΕΚ μετά από συγκινητική προσπάθεια απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο

Η Ένωση έφτασε κοντά σε ένα ανεπανάληπτο θαύμα, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα αλλά η Ράγιο Βαγεκάνο με ένα γκολ του Παλαθόν στο δεύτερο μέρος έκανε το 3-1 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Conference League.

Συγκινητική προσπάθεια των παικτών του «δικεφάλου», που βρήκε στο 13ο λεπτό το γκολ με τον Ζίνι και στο 36ο λεπτό ο Μαρίν ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα. Ο συγκλονιστικός Ζίνι με μαγική κεφαλιά έφερε στα ίσια την υπόθεση πρόκριση, αλλά το γκολ του Παλαθόν ήταν αρκετό για να βάλει τέλος στο υπέροχο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ.



Ανεπανάληπτος ο κόσμος των «κιτρινόμαυρων» που δεν σταμάτησε... δευτερόλεπτο να στηρίζει την αγαπημένη του ομάδα, αποθέωσε μετά το σφύριγμα της λήξης τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς που άκουσε ρυθμικά το όνομά του.



Πλέον, η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της την Ευρώπη και να επικεντρωθεί στο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος όπου υποδέχεται την Κυριακή (19/04, 18:00) τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική των playoffs. Η Ένωση είναι στην 1η θέση και βρίσκεται στο +5 τόσο από τον ΠΑΟΚ, όσο και από τον Ολυμπιακό.

Στο μυαλό του κόουτς:



Σχηματισμός 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στα χαφ οι Πινέδα και Μαρίν, με τον Κουτέσα (αριστερά) και τον Κοϊτά (δεξιά) να κινούνται τόσο εσωτερικά μπροστά τους όσο και στα άκρα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Ζίνι και Βάργκα.



Διάταξη 4-2-3-1 από τον Ινίγο Πέρεθ για τη Ράγιο Βαγεκάνο. Στο τέρμα ο Μπατάλια, με στόπερ τους Λεζέν και Λουίζ Φελίπε, ενώ ο Ράτσιου ήταν στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Τσαβαρία στο αριστερό. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Σις-Ουνάι Λόπεθ, με τον Παλαθόν σε ρόλο επιτελικού χαφ και τους Άκοματς (δεξιά) και Γκαρθία (αριστερά) στα «φτερά», ενώ σέντερ φορ ήταν ο Ντε Φρούτος.



Το ματς:

Η Ράγιο Βαγεκάνο είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς όταν στο 6' ο Στρακόσα δεν μπόρεσε να μπλοκάρει το σουτ του Παλαθόν και ο Ράτσιου αστόχησε από κοντά. Στο 10' ο Γκαρθία επιχείρησε να απειλήσει από διαγώνια θέση χωρίς, ωστόσο, αποτέλεσμα με την ΑΕΚ στο 12' να έχει την πρώτη δική της φάση με τη σέντρα του Ρότα και την κεφαλιά του ανενόχλητου Βάργκα που πέρασε άουτ.



Ο Ζίνι στην επόμενη φάση (13') σήκωσε στο... πόδι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας το σκορ για την ΑΕΚ! Ο Πήλιος εκτέλεσε με δύναμη το πλάγιο από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανγκολέζου φορ και εκείνος με δυνατό τελείωμα νίκησε τον Μπατάλια για το 1-0. Από εκεί και μετά το παιχνίδι άνηκε ολοκληρωτικά στην ΑΕΚ, με τη Ράγιο να αδυνατεί να ισορροπήσει την κατάσταση εμφανώς επηρεασμένη και από την κολασμένη ατμόσφαιρα της Allwyn Arena.



Στο 26' η κεφαλιά του Μουκουντί από την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν πέρασε άουτ, ενώ στο 30' οι Ζίνι και Κουτέσα συνεργάστηκαν ιδανικά, ο Ελβετός έγινε αποδέκτης της μπάλας στην περιοχή αλλά ο Μπατάλια είπε «όχι» στο σουτ του επιχείρησε. Ο Βάργκα με σκαστή κεφαλιά στο 33' δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπατάλια, το έκανε όμως στο 36' με εκτέλεση πέναλτι ο Μαρίν! Ο Κοϊτά πέρασε όποιον έβλεπε μπροστά του, ο Ράτσιου τον ανέτρεψε και ο Ρουμάνος χαφ ευστόχησε από τα 11 βήμα, βάζοντας... φωτιά στην Allwyn Arena!



Οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν συνεχώς την μπάλα στα πόδια τους, με τη Ράγιο να μην μπορεί να φρενάρει τον ρυθμό που είχε επιβάλλει στο ματς η Ένωση. Στο 45' Πήλιος και Μαρίν έπαιξαν με πάσα το φάουλ, ο Ρουμάνος χαφ επιχείρησε το δυνατό σουτ και με δυσκολία έδιωξε σε κόρνερ ο Μπατάλια. Έτσι, το ονειρικό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε έχοντας βρει τα δύο από τα τρία συνολικά γκολ που θα έστελναν το ματς στην παράταση.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η Ράγιο μείωσε με γκολ του Παλαθόν στο 60', και παρά την πίεση που άσκησε η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει το τέταρτο γκολ που θα έστελεν το ματς στην παράταση, με αποτέλεσμα να περάσει η Ράγιο με συνολιλό σκορ 3-4.

