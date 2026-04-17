Η ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων ολοκληρώθηκε με την παρουσία της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League, μια διαδρομή που χάρισε στη χώρα μας την 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Παρά την προσπάθεια να μπει στην πρώτη δεκάδα, η Ελλάδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την Τσεχία, ωστόσο διατηρεί ακριβώς τα ίδια ευρωπαϊκά εισιτήρια με την περσινή σεζόν.

Για το 2026/27, οι ελληνικές ομάδες θα ξεκινήσουν ως εξής:



• Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

• Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

• 2ος στη Super League: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

• 3ος: 2ος προκριματικός Europa League

• 4ος: 2ος προκριματικός Conference League

Υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός και ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ να επωφεληθούν από rebalancing λόγω υψηλού συντελεστή, κάτι που θα φανεί του χρόνου τέτοια εποχή.



Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα ετοιμάζεται να μπει στη νέα σεζόν από τη 12η θέση του country ranking, πίσω από την Πολωνία, καθώς «χάνει» από τον πίνακα τη συγκομιδή της σεζόν 2021/22 -τη χρονιά με τους περισσότερους βαθμούς σε σχέση με τις άμεσες ανταγωνίστριες. Παράλληλα, Τουρκία και Τσεχία έχουν ήδη λάβει το μπόνους των 1.200 βαθμών, αφού ο πρωταθλητής τους θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase.

Παρ' όλα αυτά, η προοπτική για τη μεθεπόμενη σεζόν είναι ιδιαίτερα θετική: Με ανάλογη παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να επιστρέψει στη δεκάδα, αλλά και να διεκδικήσει ακόμη υψηλότερη θέση.

Η βαθμολογία που μπαίνουν οι χώρες τη νέα σεζόν από την 9η ως τη 13η θέση:

9. Τουρκία 46.375 - 1.200 βαθμοί

10. Τσεχία 43.025 - 1.200 βαθμοί

11. Πολωνία 42.125 - 0 βαθμοί

12.Ελλάδα 42.012 - 0 βαθμοί

13. Δανία 34.306 - 0 βαθμοί

Πώς… μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: -

