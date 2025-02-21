Η Δέσποινα Καμπούρη είναι η καλεσμένη στο ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας. Δηλώνει φαν του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του Φοίνικα Σύρου, σε διαφορετικά αθλήματα και εξηγεί τι την συνδέει με την κάθε ομάδα.

Γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και πάθος για τον αθλητισμό η δημοφιλής παρουσιάστρια στην εκπομπή «Weekenders» του ΑΝΤ1 χαρακτηρίζει τον εαυτό της «πρύτανη» στο σκονάκι και μοιράζεται με τη Χριστίνα Βραχάλη διασκεδαστικά στιγμιότυπα από τα σχολικά της χρόνια.

Μιλάει για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ που θα διεξαχθεί την Κυριακή (20:30) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και σχολιάζει με το δικό της τρόπο τους σημαντικούς αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Δείτε την εκπομπή εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

