Γκουντούρα και bwin μαζί για ακόμα 4 χρόνια!

Δώρα Γκουντούρα και bwin. Μία συνεργασία που ξεκίνησε πριν έξι χρόνια κι εξελίχθηκε σε σχέση ζωής, σπάζοντας τα δεδομένα. Και θα συνεχιστεί για τα επόμενα τέσσερα μετά την ανανέωση της Ελληνίδας Πρωταθλήτριας και του διεθνούς brand.

Η bwin και η Δώρα Γκουντούρα, έγιναν πρώτα ομάδα που «έδεσε» από την αρχή και μετά μία οικογένεια. Μαζί πέτυχαν πολλά, ο πήχης ανέβηκε ψηλά και πλέον στόχος είναι η 3η διαδοχική παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτούς του Λος Άντζελες.

Η Δώρα Γκουντούρα είδε το όνειρο ενός μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού να «σβήνει» μετά την ήττα από τη Γαλλίδα Μανόν Απιτί-Μπρουνέ (15-13). H bwin αντιλήφθηκε άμεσα το αίσθημα απογοήτευσης και αδικίας που άφησε στην αθλήτρια ο προημιτελικός και αποφάσισε να της δείξει άμεσα και έμπρακτα την υποστήριξή της. Έτσι, το κορυφαίο στοιχηματικό brand κατέβαλε στην Δώρα Γκουντούρα το μπόνους κατάκτησης χρυσού μεταλλίου που προβλέπεται από τη χορηγική τους συμφωνία, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι βρίσκεται στο πλευρό της σε κάθε συνθήκη!

Οι υψηλές απαιτήσεις του πρωταθλητισμού τη «γεμίζουν», οι θυσίες που έγιναν αποτυπώνονται σε κάθε αγώνα της και μαζί με την bwin στοχεύουν στην κορυφή. Ήταν η πρώτη αθλήτρια του Team Future, το Νο60 στην παγκόσμια κατάταξη και η «εκτόξευση» έμοιαζε με... όνειρο.

Σε συνδυασμό με την θερμή συμπαράσταση του κορυφαίου στοιχηματικού brand και την καρδιά νικήτριας, οι μεγάλες επιτυχίες ήρθαν και την έφτασαν μία ανάσα από την κορυφή, στο Νο 2 της Παγκόσμιας Κατάταξης. Τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες ξιφομάχους του κόσμου και δίκαια κρατάει τη θέση της στην elite του αγωνίσματος.

Πολλές διακρίσεις στο παγκόσμιο στερέωμα και δύο παρουσίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την κατατάσσουν στις κορυφαίες του αθλήματος. «Αυτό που πάντοτε σκεφτόμουν, είναι μία σκοτεινή αίθουσα και πολλά φώτα πάνω στην πίστα, όπου αγωνίζομαι. Εγώ, η αντίπαλός μου και το τελευταίο χτύπημα που μου δίνει το μετάλλιο», τονίζει η ίδια και συνεχίζει να δίνει κάθε μάχη, με αξιοπρέπεια, πίστη, σθένος και πάνω απ’ όλα αγάπη γι’ αυτό που κάνει.

Μαζί της η bwin, σύμμαχος της στο κυνήγι της επιτυχίας, της καθιέρωσης, της αναγνώρισης. Από την αρχή του «ταξιδιού», μαζί κόντρα σε κάθε δυσκολία.

H bwin αρωγός στην ανάπτυξη του αθλητισμού

Η bwin, αποτυπώνει με πράξεις την επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον στον αθλητισμό. Βάζει το λιθαράκι της, ώστε να χτιστεί κάτι δυνατό, ελπιδοφόρο, κάτι που θα γεμίσει τους αθλητές με κίνητρα, θα τους βοηθήσει να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά του Team Future και η Δώρα Γκουντούρα, η οποία από το 2019 φροντίζει να ανεβάζει διαρκώς τον πήχη και οι παρουσίες της στο Τόκιο και το Παρίσι αποτυπώνουν τη μαχητική της ψυχή.

Το κορυφαίο στοιχηματικό brand κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της και συμβάλει έμπρακτα στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, προκειμένου να καλύψει όλες τις επιθυμίες και ανάγκες της νέας γενιάς πρωταθλητών. Άλλωστε, το πλάνο της bwin για τους Έλληνες πρωταθλητές αποτελεί στήριξη στο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Στην bwin είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ανακοινώνουμε την ανανέωση της συνεργασίας με τη Δώρα Γκουντούρα. Ήμασταν μαζί στους μεγάλους αγώνες, στις δύσκολες στιγμές, αναπόσπαστο κομμάτι στην αθλητική ζωή της Δώρας. Βήμα - βήμα, με αμοιβαίο σεβασμό δημιουργήσαμε κάτι δυνατό, ξεχωριστό και ευχή όλων μας, η Δώρα να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα» τόνισε η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin Greece, Μαρία Κούρταλη.

