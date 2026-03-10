Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Οσιμέν δάκρυσε με συγκινητικό κορεό που σήκωσαν οι φίλοι της Γαλατάσαραϊ

Συγκινητικές στιγμές στην Turk Telekom Arena, με οπαδούς της Γαλατάσαραϊ να αφιερώνουν ένα υπέροχο κορεό στον Βίκτορ Οσιμέν και στη μητέρα του

Όσιμεν

Συγκινητικές στιγμές στην Turk Telekom Arena, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Γαλατάσαραϊ με τη Λίβερπουλ, για τη φάση των «16» του Champions League.

Όπως αναμενόταν, οι οπαδοί των γηπεδούχων δημιούργησαν φοβερή ατμόσφαιρα ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ενώ εντυπωσίασαν και με το υπέροχο κορεό που εμφάνισαν στις κερκίδες του γηπέδου.

Στο κορεό απεικονίστηκε ο Νιγηριανός επιθετικός μαζί με τη μητέρα του, την οποία έχασε σε πολύ νεαρή ηλικία, ενώ στο κάτω μέρος των κερκίδων υπήρχε γραμμένη η φράση: «Είμαστε οικογένεια και η οικογένεια είναι τα πάντα».

Μπαίνοντας τον αγωνιστικό χώρο και βλέποντας το κορεό, ο Οσιμέν δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και δάκρυσε μπροστά στην κάμερα.


 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλατασαράι ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark