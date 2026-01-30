Η 19η στροφή του πρωταθλήματος έρχεται με σούπερ ντέρμπι κορυφής. Συντονιστείτε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το μεγάλο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός αλλά και όλη την υπόλοιπη δράση.

Την Κυριακή (01/02), στις 21:00, τα βλέμματα στρέφονται στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου «κιτρινόμαυροι» και «ερυθρόλευκοι» συγκρούονται, με φόντο την πρώτη θέση της βαθμολογίας και τη μάχη για τον τίτλο. Νωρίτερα, στις 17:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά. Δύο ώρες αργότερα, στις 19:30, παίζουν ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 16:00 με την αναμέτρηση Λεβαδειακός-Αστέρας ΑΚΤΟΡ.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (31/01), με τρία παιχνίδια. Στις 17:00 ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Άρη, στις 18:00 ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Περιστέρι και η βραδιά ολοκληρώνεται με το θεσσαλικό ντέρμπι, Βόλος-Λάρισα, στις 20:00.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Όλα αυτά, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

