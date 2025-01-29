Σε μία έδρα, που αγαπάει πολύ την Εθνική Ελλάδας, επιστρέφει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

Όπως ενημέρωσε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Σωτήρης Ταμπάκος, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η τελευταία φορά που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έπαιξε επί κρητικού εδάφους ήταν στις 29 Φεβρουαρίου με το Βέλγιο στο δρόμο για το Euro 2012 σε Πολωνία και Ουκρανία, με τον αγώνα να λήγει 1-1 με σκόρερ για την Ελλάδα τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη που σήμερα είναι Γενικός Αρχηγός της Εθνικής Ανδρών.

Πριν από αυτά τα φιλικά στην Κρήτη, η Εθνική Ελλάδας έχει τα διπλά ματς με τη Σκωτία στις 20 και 23 Μαρτίου, με στόχο την άνοδο για πρώτη φόρα στη League A του Nations League.

Στη συνέχεια, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέφτει στη μάχη της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς συμμετέχει στον τρίτο όμιλο μαζί με τον ηττημένο του Πορτογαλία-Δανία, την Σκωτία (αντίπαλος και στα playoffs του Nations League στις 20 και 23 Μαρτίου) και την Λευκορωσία (που με τα υπάρχοντα δεδομένα παίζει σε ουδέτερο έδαφος λόγω του πολέμου).

