Πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του θα είναι το απόγευμα του Σαββάτου (1/2), καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ θα τιμήσει τη μνήμη του Μίμη Δομάζου στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Η διοίκηση του «τριφυλλιού» έχει θέσει για το ματς της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, γενική είσοδο 10 ευρώ στα εισιτήρια τα οποία κυκλοφόρησαν με το μισό ποσό, να πηγαίνει στον Ερασιτέχνη για την ενίσχυση των τμημάτων.

Φυσικά ο Παναθηναϊκός Α.Ο. με ανακοίνωση που εξέδωσε, ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, που στέκεται ενεργά διπλά στη «Μάνα του Λόχου», τονίζοντας ότι ο σύλλογος είναι μια οικογένεια και αυτό αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο.:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιάννη Αλαφούζο.

Για ακόμα μία φορά ο ισχυρός παράγοντας του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στέκεται ενεργά δίπλα στη «Μάνα του Λόχου

Η πρωτοβουλία του κ. Αλαφούζου να ενταχθεί το ποσό των πέντε ευρώ, σε κάθε εισιτήριο στους αγώνες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναμφίβολα δίνει τεράστια οικονομική ώθηση στον Σύλλογο.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη οικογένεια και αυτό φαίνεται και μέσα από τέτοιες ενέργειες οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για τον Ερασιτέχνη.»

