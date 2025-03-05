Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε το έβδομο triple-double του στη σεζόν, ξεχωρίζοντας στη νίκη (127-121) των Μπακς απέναντι στους Χοκς. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν τριπλός, με 26 πόντους (9/15 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 8/12 βολές), 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ είχε 1 κλέψιμο, 3 λάθη και 2 φάουλ σε 33’49”.

Από την πλευρά του, ο Ντέμιαν Λίλαρντ σκόραρε 23 πόντους για τα «ελάφια», που πέτυχαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και έβδομη στα οκτώ τελευταία παιχνίδια τους, παραμένοντας στην 4η θέση της ανατολικής περιφέρειας του NBA, μαζί με τους Πέισερς (35-25 και οι δύο).

Giannis was awesome in Atlanta.



26 PTS | 11 REB | 10 AST | 1 STL pic.twitter.com/b3v1iVgMp5 — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 5, 2025

Ο Τρέι Γιανγκ ήταν πρώτος σκόρερ για την Ατλάντα, με 25 πόντους και 13 ασίστ, με καμία από τις δύο ομάδες να μην ξεφεύγει πάνω από 8 πόντους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο «State Farm Arena».

Τα δωδεκάλεπτα: 33-37, 66-66, 95-92, 121-127

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.