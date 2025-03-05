Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA, που πετυχαίνει 50.000 πόντους στη regular season και την postseason, έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Η ιστορική αυτή στιγμή σημειώθηκε στις αρχές της πρώτης περιόδου του αγώνα των Λέικερς απέναντι στους Πέλικανς.

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz — NBA (@NBA) March 5, 2025

Ο «βασιλιάς» είχε 49.999 πόντους μετά το νικηφόρο (108-102) παιχνίδι της ομάδας του στο τοπικό ντέρμπι του Λος Άντζελες με τους Κλίπερς, όπου σημειώσαν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους.

Ο 40χρονος σταρ είναι ήδη πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA, στην κανονική διάρκεια και τα πλέι οφ, γράφοντας νέα κεφάλαια στην ιστορία του μπάσκετ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφτασε τους 50.000 πόντους στην 22η σεζόν του στο NBA, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη επίδοση του Βινς Κάρτερ για τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του NBA. Ο σπουδαίος Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο οποίος έπαιξε 20 σεζόν, είναι δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του NBA με 44.149 πόντους.

50K CAREER POINTS for the #ScoringKing in the regular season and playoffs combined!



Congrats, LeBron 👑 pic.twitter.com/jseDpQwucc — NBA (@NBA) March 5, 2025

