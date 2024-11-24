Boom: H Amusnet στη «φαρέτρα» παρόχων της bwin!

Η bwin παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της να προσφέρει διαρκώς εξελισσόμενες, σύγχρονες και συναρπαστικές υπηρεσίες παιχνιδιού και διασκέδασης. Έτσι λοιπόν με χαρά καλωσορίζει έναν από τους πιο σημαντικούς παρόχους παιχνιδιών, την Amusnet.

bwin: Υποδεχόμαστε τα παιχνίδια της Amusnet!

Οι τίτλοι παιχνιδιών της Amusnet από σήμερα είναι διαθέσιμοι στο Live Casino της bwin, μαζί με ακόμα αμέτρητες επιλογές για να διασκεδάσεις. Κάπως έτσι, η παλέτα επιλογών του διεθνώς βραβευμένου brand αυξάνεται ακόμα περισσότερο.

Νέος πάροχος στην bwin: Amusnet!

Κάθε εβδομάδα 40+ παιχνίδια της Amusnet θα προστίθενται στην ήδη μεγάλη γκάμα της bwin, μέχρι να φτάσουν τα 155 συνολικά! Κλασικοί τίτλοι και Jackpots* θα παίζουν από εδώ και πέρα στην bwin.

bwin - Καλωσορίζουμε την Amusnet στο Live Casino μας!

Στην bwin μέσα από κινητό, tablet, laptop ή υπολογιστή προσφέρουμε σε ζωντανή μετάδοση εκατοντάδες παιχνίδια, με σύγχρονα γραφικά συνώνυμα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η συνεργασία της bwin με την Amusnet ενισχύει τη δέσμευσή μας για συνεχή εξέλιξη στον κόσμο του online gaming.

