Super League 2: Ορίστηκε το ΠΑΟΚ Β'-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Στον εκ νέου ορισμό της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Β' - Εθνικός Νέου Κεραμιδίου προχώρησε η Super League 2.  

Super League 2

Ορίστηκε από τη διοργανώτρια αρχή της Super League 2 το παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής του βορείου ομίλου μεταξύ ΠΑΟΚ Β' και Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω συμμετοχής των παικτών του δικεφάλου του βορρά στην Εθνική Ελπίδων.

Οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχθούν την ομάδα από το Νέο Κεραμίδι την Τετάρτη 27/11 στις 14:45 στο γήπεδο του Μακεδονικού.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας:

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα τoυ εξ’ αναβολής αγώνα της 9ης αγωνιστικής ημέρας του Α’ Ομίλου του Πρωταθλήματος Super League 2 αγωνιστικής περιόδου 2024 – 2025.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.11.24
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β – Εθνικός Κεραμιδίου (14:45)

Πηγή: sport-fm.gr

