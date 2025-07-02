Βιτόρια: «Είμαι αρκετά ικανοποιημένος για πρώτο φιλικό»

Ο Ρουί Βιτόρια δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος απ' όσα έδειξαν οι παίκτες του στον Παναθηναϊκό, στο φιλικό 3-0 επί της Μέταλιστ, στο πρώτο παιχνίδι της «πράσινης» προετοιμασίας για φέτος.



Λίγο μετά το παιχνίδι με τους Ουκρανούς, ανέφερε στους απεσταλμένους:

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές και από την προσπάθειά τους δεδομένου και της χρονικής συγκυρίας που βρισκόμαστε, του πρώτου φιλικού που δώσαμε και τους περιορισμούς που αυτό πάντα έχει.



Θεωρώ πως η ομάδα ήταν αρκετά καλά στο αμυντικό της κομμάτι, όσον αφορά στο να είμαστε συμπαγείς. Σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή αμυνόμαστε πιο χαμηλά είτε πιο ψηλά. Στην επίθεση ήμασταν αρκετά πιεστικοί έτσι όπως θέλαμε να κάνουμε.



Κλέψαμε κάποιες μπάλες και καταφέραμε να πετύχουμε και γκολ απ' αυτό. Αυτό που θεωρώ πως μας έλλειψε λίγο είναι η μεγαλύτερη αμεσότητα όταν εμείς είχαμε την μπάλα στα πόδια μας, δηλαδή να φτάνουμε πιο γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή, αλλά είμαι αρκετά ικανοποιημένος, αφού μιλάμε και για το πρώτο φιλικό».

