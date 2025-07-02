Ολυμπιακός: Στις 9 Ιουλίου παραχωρούν συνέντευξη Τύπου οι Αγγελόπουλοι

Την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 Ιουλίου οι αδελφοί Αγγελόπουλοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.



Όπως μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας οι ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν για την απόφασή αυτή των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κάτι που είχε προαναγγείλει μετά τον τέταρτο τελικό με τον Παναθηναϊκό.

Σε αυτή την συνέντευξη Τύπου οι αδελφοί Αγγελόπουλοι θα αναφερθούν σε ό,τι έχει σχέση με την ομάδα, από τη σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, μέχρι και τα μεταγραφικά ενόψει της νέας σεζόν.



Ωστόσο αυτό που φυσικά αναμένεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλα είναι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η παραχώρησή του από το κράτος, Εκτιμάται ότι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι να ενημερώσουν για τις εξελίξεις, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη μας τα όσα αναφέρονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και από την πλευρά της πολιτείας.

