Παναθηναϊκός: Ξεμούδιασε με νίκη επί της Μέταλιστ, έδειξε τα πρώτα δείγματα γραφής

Έδειξε τα πρώτα δείγματα γραφής και... ξεμούδιασε με νίκη επί της Μέταλιστ ο Παναθηναϊκός. Στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας τους επί αυστριακού εδάφους, οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-0 δίνοντας τα πρώτα δείγματα γραφής.



Ανεπίσημο ντεμπούτο για Κυριακόπουλο, Τουμπά και Τσιριβέγια, με τον Ισπανό να παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία από την πλούσια «γκάμα» του και να μοιράζει ασίστ. Μαντσίνι, Λημνιός και Σφιντέρσκι τα τέρματα του τριφυλλιού.

Το Σάββατο το επόμενο φιλικό του «τριφυλλιού», απέναντι στη δανέζικη Νόρτζελαντ.



Το ματς:

Τις πρώτες τους πάσες, άλλαξαν για τη φετινή σεζόν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην Αυστρία με τον Ρουί Βιτόρια να επιλέγει όπως ήταν φυσιολογικό, ένα κράμα βασικών και αναπληρωματικών παικτών με τον νεαρό Μπρέγκου σε θέση «6».



Η κατοχή της μπάλας ήταν μοιρασμένη και η πρώτη στιγμή ήρθε στο 8' για το «τριφύλλι» με τον Νίκα να κάνει ωραίο γύρισμα μέσα από την περιοχή με στόχο τον Γερεμέγεφ, ο Σουηδός πλάσαρε με τη μια, πολύ έξυπνα, αλλά σε δυο χρόνους ο τερματοφύλακας της Μέταλιστ μπλόκαρε.



Και η ουκρανική ομάδα επιχείρησε να βάλει δύσκολα στην εστία του Παναθηναϊκού, με τον Ντραγκόφσκι στο 22' να κάνει κακή έξοδο την οποία εκμεταλλεύτηκε εν μέρει ο Φριμπόνγκ με κεφαλιά, αλλά ο Κώτσιρας πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή απομάκρυνε και ακολούθησε το καθιερωμένο, σε αυτές τις περιστάσεις, cooling break.



Oυσιαστικά «καθαρό» ποδόσφαιρο δεν παίχτηκε, αφού η ζέστη, η χρονική περίοδος, αλλά και τα μαρκαρίσματα από πλευράς Μέταλιστ, δεν βοηθούσαν τους παίκτες του Βιτόρια να κινηθούν άνετα.



Στο 37' χάθηκε πολύ καλή στιγμή για τους «πράσινους» με τον Μαντσίνι να εκτελεί φάουλ στην περιοχή και τον Ιωαννίδη να πιάνει κεφαλιά που έδιωξε ο τερματοφύλακας των Ουκρανών. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε από τα πόδια του Μπρέγκου. Ο νεαρός πήρε την μπάλα, εφόρμησε προς την περιοχή και πάσαρε στον Ιωαννίδη που σούταρε άουτ.



Αλλαγές στο δεύτερο μέρος από τον Ρουί Βιτόρια που εκτός των Ιωαννίδη και Μαντσίνι που είχαν περάσει στο πρώτο μέρος, έριξε στο χορτάρι, τους Λοντίγκιν, Βαγιαννίδη, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Σιώπη, Τσιριβέγια, Μπακασέτα και Μπόκο.



Τα πρώτα δείγματα από την... second unit, ήταν θετικά, αφού οι κινήσεις ήταν γρηγορότερες και το σχήμα πιο ευέλικτο. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από στατική φάση στο 50'. Ήταν μια φάση στην οποία ο Σιώπης έκλεψε την μπάλα και κέρδισε φάουλ εκτός περιοχής σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ο Μπακασέτας, εκτέλεσε με πολλή δύναμη, αλλά ο τερματοφύλακας της Μέταλιστ απέκρουσε εντυπωσιακά.



Το πρώτο γκολ της σεζόν ήρθε δια ποδός... Μαντσίνι στο 60'. Ανηλεές πρέσινγκ από τον Τάσο Μπακασέτα, που ανάγκαζε τον αντίπαλο πορτιέρε να μην διώξει σωστά, η μπάλα έφτασε στον Ιωαννίδη και εν συνεχεία στον Τσιριβέγια, ο οποίος την κατάλληλη στιγμή είδε τον Αργεντινό που με πλασέ στην απέναντι γωνία άνοιξε το σκορ.



Ο Βιτόρια δοκίμασε πράγματα με τον Λημνιό να μπαίνει στο ματς ως αριστερός μπακ αντί του Κυριακόπουλου. Ο έμπειρος Έλληνας παίκτης μάλιστα χρίστηκε σκόρερ στο 73' σε μια... ανύποπτη φάση, όταν το αδύναμο σουτ που επιχείρησε με το δεξί, αποκρούστηκε μεν, αλλά κατέληξε εντός εστίας από την ασταθή προσπάθεια του τερματοφύλακα της Μέταλιστ.



Στην τελική ευθεία οι παίκτες των δυο ομάδων ανέβασαν λίγο την ένταση, με δυο διενέξεις, λόγω και των σκληρών μαρκαρισμάτων. Στις καθυστερήσεις ο Παναθηναϊκός κέρδισε φάουλ εκτός περιοχής και ο Σφιντέρσκι με θαυμάσια εκτέλεση έγραψε το τελικό 3-0.

Oι παίκτες του Παναθηναϊκού που αγωνίστηκαν στο ματς:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι (46’ Λοντίγκιν), Κώτσιρας (46’ Βαγιαννίδης), Γεντβάι (46’ Πάλμερ-Μπράουν), Ίνγκασον (46’ Τουμπά), Κυριακόπουλος (62’ Λημνιός), Μαξίμοβιτς (46’ Τσιριβέγια), Νίκας (46’ Σιώπης), Μπρέγκου (46’ Μπακασέτας), Τετέ (46’ Μπόκος, 74’ Κυριόπουλος), Τζούριτσιτς (32’ Μαντσίνι, 62’ Πελίστρι), Γερεμέγεφ (32’ Ιωαννίδης, 62’ Σφιντέρσκι).

