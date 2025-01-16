Basket: Λύγισε ξανά στη Βαρκελώνη ο Παναθηναϊκός

Επιβεβαιώθηκε η... κατάρα της Βαρκελώνης για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρέμεινε χωρίς νίκη από το 2013 στην πόλη της Καταλονίας, αφού ηττήθηκε με σκορ 82-73 από την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» και είδε το σερί πέντε νικών της στην Ευρωλίγκα να λαμβάνει τέλος, πέφτοντας στο 13-8.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ διαβασμένοι στο πρώτο ημίχρονο, κράτησαν πολύ χαμηλά την Μπαρτσελόνα με άμυνα για σεμινάριο και έδειξαν ικανοί για το «διπλό». Όλα αυτά πήγαν «στράφι» όμως στην κάκιστη τρίτη περίοδο, όταν οι γηπεδούχοι έβαλαν 29 πόντους ενώ είχαν 30 στο πρώτο ημίχρονο (!), βρήκαν ρυθμό από μακριά με 6 τρίποντα και κέρδισαν την «πνευματική» μάχη με τον Παναθηναϊκό, αποκτώντας το μομέντουμ που τους έδωσε τελικά τη νίκη.



Μετά από καιρό, κακό παιχνίδι για τον Κέντρικ Ναν, που έμεινε στους 7 πόντους με 3/15 σουτ και έκανε 5 λάθη. Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε και το δικό του σερί πέντε αγώνων με 25+ πόντους. Εξαιρετικός για τους «πράσινους» ο Τσεντί Οσμάν με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ 18 πόντους είχε ο Τζέριαν Γκραντ και 12 πόντους, 10 ριμπάουντ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζαμπάρι Πάρκερ, που έφτασε έναν πόντο μακριά από το ρεκόρ καριέρας του μετρώντας 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 27 βαθμούς αξιολόγησης. Παίκτης-κλειδί για τους Καταλανούς ο Νταρίο Μπριθουέλα, που έβαλε 15 πόντους και μερικά μεγάλα σουτ στο δεύτερο μέρος.

Στην 22η αγωνιστική της Euroleague η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί την Εφές (17/1, 21:45), ενώ ο Παναθηναϊκός θα πάει αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στη Βιτόρια (17/1, 21:30).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκε γρήγορα 6-0 με καλάθια από Γκραντ και Οσμάν. Ο Πάρκερ πέτυχε από κοντά τους πρώτους πόντους των γηπεδούχων (2-6), ενώ αργότερα δημιούργησε το καλάθι του Φαλ για το 4-6. Ο Γκραντ απάντησε με μακρινό σουτ, όμως ο Γάλλος ψηλός της Μπαρτσελόνα σκόραρε δύο φορές συνεχόμενα και μείωσε σε 8-9. Ο Ναν σκόραρε με φλόουτερ και ο Οσμάν πέτυχε μία βολή (8-12), ενώ ο Πάρκερ έβαλε δύο συνεχόμενα καλάθια από κοντά για το 12-12. Ο Ναν πέτυχε τρομερό τρίποντο μπροστά στον Μέτου στη λήξη χρόνου επίθεσης, ενώ ο Γκέιμπριελ πήρε την ασίστ του Σλούκα και έγραψε το 12-17. Ο Μέτου κάρφωσε εντυπωσιακά και ο Μήτογλου απάντησε από μέση απόσταση (14-19), πριν ο Αμπρίνες μειώσει σε 16-19. Ο Σλούκας έβαλε τους πρώτους του πόντους (16-21), όμως ο εξαιρετικός Μέτου έβαλε φόλοου για το 18-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, Μέτου και Γκέιμπριελ αντάλλαξαν καλάθια (22-23), πριν ο Μπριθουέλα πετύχει τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 26-23. Ο Βέσελι πήρε επιθετικό ριμπάουντ και ευστόχησε σε χουκ (28-23), ενώ ο Γκραντ πήγε στη γραμμή κι έβαλε μία βολή για το 28-24. Ο Ερνανγκόμεθ μείωσε κι άλλο με λέι απ (28-26), πριν ο Σλούκας ανακτήσει το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με σουτ τριών πόντων στη λήξη επίθεσης (28-29). Παρόλα αυτά, γρήγορα ο Μέτου έβαλε ξανά μπροστά την Μπαρτσελόνα με δύσκολο σουτ από μέση απόσταση για το 30-29. Ο Γκραντ ευστόχησε σε τρίποντο μπροστά στο υψωμένο χέρι του Βέσελι (30-32), πριν ο Οσμάν βάλει λέι απ για το 30-34. Ο Γιούρτσεβεν πήρε την ασίστ του Ναν και κάρφωσε (30-36), η Μπαρτσελόνα έμεινε για μισό δεκάλεπτο χωρίς πόντο και το ημίχρονο έληξε 30-38 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το πρώτο τρίποντο της Μπαρτσελόνα (33-38) και την άμεση απάντηση του Χουάντσο για το 33-41. Ο Αμπρίνες βρήκε και αυτός στόχο από μακριά (36-41), πριν ο Ναν κάνει δύο συνεχόμενα λάθη που οδήγησαν σε αιφνιδιασμούς των Πάρκερ και Σατοράνσκι για το 40-41. Ο Πάντερ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έδωσε στους Καταλανούς το προβάδισμα (43-41), με τον Σλούκα να δημιουργεί και τον Χουάντσο να γράφει το 43-43. Ο Πάρκερ έβαλε συνεχόμενα σουτ από το ίδιο σημείο (47-45), με τον Γκραντ να ευστοχεί σε λέι απ για το 47-47. Ο Πάρκερ συνέχισε το εξαιρετικό του παιχνίδι με δύο συνεχόμενα τρίποντα (53-49), πριν ο Μπριθουέλα βάλει και αυτός ένα για το 56-49. Ο Γιουρτσεβέν ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό με μία βολή (57-50), ενώ το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 59-50 με φλόουτερ του Μπριθουέλα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην τέταρτη περίοδο με δύο βολές του Οσμάν (59-52), όμως ο Μπριθουέλα έδωσε διψήφιο προβάδισμα στους γηπεδούχους με τρίποντο για το 62-52. Ο Γιουρτσεβέν πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωσε (62-54), ενώ μετά από κλέψιμο του Παπαπέτρου, ο Ναν ευστόχησε από κοντά για το 62-56. Νούνιεθ και Γιουρτσεβέν αντάλλαξαν καλάθια (64-58), ενώ ο Πάρκερ με τον Τούρκο έκαναν το ίδιο για το 66-60. Ο Μπριθουέλα έβαλε τρελό τρίποντο εκτός ισορροπίας, με τον Γιουρτσεβέν να σκοράρει και πάλι από κοντά για το 69-62. Ο τρομερός Πάρκερ συνέχισε να είναι ασταμάτητος από μέση απόσταση (71-62), όμως ο Οσμάν πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ φάουλ και μείωσε σε 71-64, χάνοντας τη βολή. Πάντερ και Γκραντ σκόραραν λέι απ, πριν ο Οσμάν πάει στη γραμμή και γράψει το 73-67 με 1/2 βολές. Ο Βέσελι πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε (75-67), με τον Χουάντσο να δίνει «ανάσα» στον Παναθηναϊκό με τρίποντο (75-70). Ο Αμπρίνες ήταν ψύχραιμος στις βολές του (77-70), και έπειτα τελείωσε το ματς με τρίποντο για το 80-70.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 30-38, 59-50, 82-73

