Τζούριτσιτς: «Μας ισοφάρισαν στη μοναδική τους ευκαιρία - Θα είναι δύσκολο ματς η ρεβάνς»

Ο Παναθηναϊκός θα πάει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να πάρει την πρόκριση, αφού το 1-1 με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ αφήνει ανοικτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς της 5ης Φεβρουαρίου.



Μετά το τέλος του αγώνα, ο σκόρερ των «πράσινων», Φίλιπ Τζούριτσιτς, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στη μοναδική του στιγμή στο ματς, ενώ, τόνισε πως η ρεβάνς θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φίλιπ Τζούριτσιτς:

«Έχουμε παίξει πολλά ντέρμπι και σκεφτόμουν πως θα εξελιχθεί. Μπήκαμε καλά, δημιουργήσαμε, σκοράραμε όμως μετά ο αντίπαλος από ατομική προσπάθεια στη μοναδική του σκόραρε. Είμαστε δυσαρεστημένοι καθώς ο αντίπαλος ισοφάρισε με μία ευκαιρία.Ήταν ένας πανηγυρισμός στιλ μπάσκετ. Είναι κάτι που κάνουμε μεταξύ μας. Ήταν πάνω κάτω το ίδιο, πρέπει να κερδίσουμε εκεί. Αυτό που έγινε πέρσι δε σημαίνει κάτι είναι ένα δύσκολο ματς».

