ΠΑΟΚ: Γλίτωσε την «αυτοκτονία» και έφυγε για 8αδα

Σε ένα ματς που είχε αποκτήσει διψήφιες διαφορές, ο ΠΑΟΚ νίκησε τελικά 87-85 την Κάλεβ Κράμο στο «παλατάκι» για την τέταρτη αγωνιστική των «16» του Europe Cup και με 4-0 ρεκόρ στον 11ο όμιλο εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, επιστρέφοντας εκεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά το 1996, περιμένοντας πλέον αν θα πάρει πρωτιά στο γκρουπ κι αφήνοντας τους Εσθονούς στο 1-3 να αγωνιούν για την τύχη τους.



Οι παίκτες του Μάσιμο Καντσελιέρι έφτασαν στο +12 στη λήξη της πρώτης περιόδου και στο +13 στο ημίχρονο, όμως στην αρχή της τέταρτης περιόδου δέχτηκαν σερί 12-0 κι έμειναν πίσω, όμως βρήκαν τις λύσεις στα τελευταία λεπτά κι έφτασαν στην πρόκριση.

Πρωταγωνιστές για τον «δικέφαλο» ήταν οι Χέντερσον με 22, Μπάρτλεϊ με 17 και Ρέινολντς με 13 πόντους. Για τους Εσθονούς, ξεχώρισαν οι Βάακς με 28 πόντους και 8/13 τρίποντα και Χέρμπετ με 14 πόντους.Οι δυο ομάδες έβρισαν διαδρόμους στην αρχή της αναμέτρησης στις δύο ρακέτες, όπως μαρτυρά και το 8-10, με τον Μπάρτλεϊ να κάνει ότι θέλει επιθετικά σε εκείνο το διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Όμως, στο 8-10 ο «δικέφαλος» έκανε σερί 14-0 και πήγε στο 22-10 με πρωταγωνιστή τον Φόρεστερ κι άξιους συμπαραστάτες τους υπόλοιπους Αμερικανούς, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την υπερβολή αστοχία των Εσθονών και τα αμυντικά τους ριμπάουντ, με αποτέλεσμα το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρωθεί 24-12 με τις βολές του Χέντερσον.Το τρίποντο του Καουκιάινεν μείωσε σε 26-18 στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου κι ο ίδιος διατηρούσε τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα στις περισσότερες επιθετικές επιλογές του ΠΑΟΚ, αλλά και στα περισσότερα ριμπάουντ των «ασπρόμαυρων». Η Κάλεβ με σερί 5-0 μείωσε στο -5, όμως εκεί ο Χέντερσον πρωταγωνίστησε σε ένα 7-0 σερί του ΠΑΟΚ για το 37-25 και το δικό του τρίποντο έφερε το +13 για τους παίκτες του Μάσιμο Καντσελιέρι και, με τη διαφορά να κυμαίνεται πλέον στο +11 με +13, οι βολές του Μπόκλερ διαμόρφωσαν το 47-34 του πρώτου ημιχρόνου.Ο ΠΑΟΚ είχε 14/23 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 8/9 βολές και 18 ριμπάουντ. Η Κάλεβ είχε 11/24 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 7/11 βολές και 12 ριμπάουντ.Η κακή άμυνα του ΠΑΟΚ στην έναρξη της τρίτης περιόδου έδωσε την ευκαιρία στην Κάλεβ να κάνει σερί 11-0 και να μειώσει 47-45 με τους Βάακς και Χέρμετ να εκμεταλλεύονται αυτή την αδράνεια των «ασπρόμαυρων». Το τρίποντο του Περσίδη έδωσε το +5 στον «δικέφαλο» κι αυτό του Ρέινολντς το 55-50 στην προσπάθεια αντεπίθεσης των Εσθονών. Ο ΠΑΟΚ έκανε σερί 5-0 για το 62-52 στην κακή άμυνα της Κάλεβ, όμως οι τρεις βολές των Εσθονων έφεραν το 62-55 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου.Το τρίποντο του Κρούζερ έφερε το 65-55 στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, όμως το προσωπικό σερί 5-0 του Βάακς μείωσε 65-60. Οι «ασπρόμαυροι» απάντησαν με δικό τους 5-0 για το 70-60 και το προσωπικό 4-0 του Φόρεστερ έφερε το 74-63. Εκεί, τα λάθη στην επίθεση, τα χαμένα ριμπάουντ κι η κακή άμυνα μέσα στη ρακέτα βοήθησε την Κάλεβ να κάνει σερί 9-0 και να μειώσει σε 74-72 με πολλές λύσεις κι από τον πάγκο. Το τρίποντο του Βάας έφερε το 74-75 για το 12-0 σερί των Εσθονών κι αυτό του Μπάρτλεϊ το 77-75.Οι συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις εκατέρωθεν βοήθησαν τον Χέντερσον να κάνει το 80-75 για το 6-0 σερί των «ασπρόμαυρων». Ο Βάακς έκανε το 80-78 κι ο Ρέινολντς το 82-78 στο 1’27’’. Η βολή του Καουκιάινεν μείωσε σε 82-79 στο 1’17’' κι ο Κρούζερ κέρδισε φάουλ από τον Τέιπ για το 84-79. Το τρίποντο του Βάακς έκανε το 84-82, οι βολές του Μπάρτλεϊ το 86-82 και το τρίποντο του Κλάρανς το 86-85 στα 3’’. Ο Μπάρτλεϊ με μια βολή έκανε το τελικό 87-85 κι έστειλε τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά γα πρώτη φορά μετά το 1996.24-12, 47-34, 62-55, 88-85

