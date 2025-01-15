Μεντιλίμπαρ: «Είναι καλό που τα παιδιά προσπαθούν και δείχνουν ότι δουλεύουν κάθε μέρα»

Ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος 1-1 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο προημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι και ανέφερε πως η ομάδα του δεν έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο καλά, ενώ βελτιώθηκε στο δεύτερο μέρος.

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε επιθετικά δεν παίξαμε καλά, δεν εκμεταλλευτήκαμε το χώρο που είχαμε. Στην επανάληψη βελτιωθήκαμε και σκοράραμε.Είναι καλό που τα παιδιά προσπαθούν και δείχνουν ότι δουλεύουν κάθε μέρα και προσπαθούμε να βελτιωθούμε».

