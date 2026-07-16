Η μπίλια έκατσε στο… κίτρινο για Τολιόπουλο!

Άρης Betsson και Παναθηναϊκός AKTOR ήρθαν σε συμφωνία για επιστροφή του 30χρονου γκαρντ στους Θεσσαλονικείς, όπως ανέφερε ο Γιώργος Πετρίδης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο Άρης είχε μείνει μόνος του στη διεκδίκηση του Τολιόπουλου από την Τετάρτη, καθώς ο συμπολίτης ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από την… κούρσα για την απόκτησή του. Οι Θεσσαλονίκεις θα πληρώσουν το «τριφύλλι» για τον διεθνή άσο, δίνοντας ένα ποσό κοντά στο 1 εκατ. ευρώ.

Ο Τολιόπουλος φαίνεται πως επιθυμεί να αποχωρήσει, καθώς του προσφέρεται διπλάσιο συμβόλαιο από αυτό που έχει στο «τριφύλλι» (περίπου 500.000 για την προσεχή σεζόν), ενώ στον Άρη θεωρεί πως θα έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με αυτόν που θα είχε μένοντας στον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος άσος είχε αποχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι από τον Άρη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά μετά από έναν χρόνο επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, έχοντας πλέον προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Με τον «Kill-Bill» έχει συνεργαστεί στην Εθνική Ομάδα.

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