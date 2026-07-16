Έκλεισε τον ΝΒΑερ Γκάρισον Μάθιους η Αρμάνι Μιλάνο

Την απόκτηση του Γκάρισον Μάθιους θα ανακοινώσει σύντομα η Αρμάνι Μιλάνο. Η διορία που είχε ζητήσει ως τις 15 Ιουλίου για να εξετάσει τις επιλογές του στο ΝΒΑ παρήλθε και έτσι ενεργοποιείται η συμφωνία με τον 30χρονο σούτινγκ γκαρντ για 1+1 χρόνια.



Ο ύψους 1,96μ. άσος μετρά επτά σεζόν στο ΝΒΑ με μέσο όρο 6,4 πόντους (με 38,2% στα τρίποντα) και 1,7 ριμπάουντ σε 17,3 λεπτά κατά μέσο όρο και συνολικά σε 332 εμφανίσεις. Την τελευταία σεζόν έπαιξε σε 15 ματς με τους Πέισερς έχοντας 5,2 πόντους (37% τρίποντο) και 1,1 ριμπάουντ σε 13,1 λεπτά ανά αγώνα.

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