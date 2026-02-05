Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκος: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League

Τη νέα λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις νοκ-άουτ αναμετρήσεις του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκος
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Σε τρεις αλλαγές προχώρησε το «τριφύλλι»
  • Ποιες είναι οι νέες προσθήκες
  • Αναλυτικά η λίστα

Τη νέα λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις νοκ-άουτ αναμετρήσεις του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» προχώρησε σε τρεις αλλαγές, με τις νέες προσθήκες στη λίστα είναι οι Χάβι Ερνάντεθ, Σαντίνο Αντίνο και Ανδρέας Τετέι.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς, Κάτρης, Ερνάντεθ, Βύντρα, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Ζαρουρί, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Καλοσκάμης, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τετέι, Αντίνο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Europa League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark