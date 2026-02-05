Παναθηναϊκος: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League

- Σε τρεις αλλαγές προχώρησε το «τριφύλλι»
- Ποιες είναι οι νέες προσθήκες
- Αναλυτικά η λίστα
Τη νέα λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις νοκ-άουτ αναμετρήσεις του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.
Το «τριφύλλι» προχώρησε σε τρεις αλλαγές, με τις νέες προσθήκες στη λίστα είναι οι Χάβι Ερνάντεθ, Σαντίνο Αντίνο και Ανδρέας Τετέι.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:
Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς, Κάτρης, Ερνάντεθ, Βύντρα, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Ζαρουρί, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Καλοσκάμης, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τετέι, Αντίνο.
