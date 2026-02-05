Παναθηναϊκος: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε τρεις αλλαγές προχώρησε το «τριφύλλι»

Ποιες είναι οι νέες προσθήκες

Αναλυτικά η λίστα

Τη νέα λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις νοκ-άουτ αναμετρήσεις του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» προχώρησε σε τρεις αλλαγές, με τις νέες προσθήκες στη λίστα είναι οι Χάβι Ερνάντεθ, Σαντίνο Αντίνο και Ανδρέας Τετέι.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς, Κάτρης, Ερνάντεθ, Βύντρα, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Ζαρουρί, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Καλοσκάμης, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τετέι, Αντίνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.