ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League

Ποιοι μένουν εκτός

Οι νέες προσθήκες

Την ευρωπαϊκή του λίστα για τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Europa League ο ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπεριέλαβε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, με τους Ζαφείρη, Γερεμέγεφ και Σάντσες να δηλώνονται κανονικά για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας.

Αντίθετα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι Τσάλοφ (που αποχώρησε), Ιβανούσετς και Σάστρε.

Αναλυτικά:

Λίστα Α

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α. Ζίβκοβιτς

Λίστα Β

Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ

Πηγή: skai.gr

