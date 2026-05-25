Αύριο Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στον Παρασκευά Άντζα

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος με την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, μόλις στα 49 του χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, η εξόδιος ακολουθία του άλλοτε σπουδαίου αμυντικού θα τελεστεί αύριο Τρίτη (26/05) στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας, σε κλίμα βαθιάς θλίψης.

Το παρών θα δώσουν συγγενείς, φίλοι και ασφαλώς άνθρωποι του ποδοσφαίρου, αποχαιρετώντας για τελευταία φορά τον Παρασκευά Άντζα.

